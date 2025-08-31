Am College herrscht ein großer Hype um Quarterback-Youngster Arch Manning. Dieser hat nun aber einen Dämpfer bekommen.

Selten war im College Football der Hype um einen Spieler so groß wie der um Arch Manning. Der Neffe der NFL-Quarterback-Legenden Peyton und Eli Manning gilt als Favorit auf den Nummer-1-Pick im künftigen NFL Draft. Aktuell ist dies laut US-Medien aber nicht mehr der Fall.

Für den 21-jährigen Spielmacher stand nämlich die erste Partie der neu gestarteten College-Saison auf dem Programm – und das Ergebnis ließ in vielerlei Hinsicht zu wünschen übrig.

Manning kassierte mit den Texas Longhorns eine magere 7:14-Pleite gegen die Ohio State Buckeyes. Die Leistungen des Signal Callers waren dabei über große Teile des Spiels hinweg schwach. Zwar zeigte er gegen Ende des vierten Viertels ein paar gute Würfe, doch diese kamen zu spät und nicht häufig genug.