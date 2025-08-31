Anzeige
College Football

College Football: Arch Manning enttäuscht für Texas Longhorns - US-Presse übt Kritik

  • Veröffentlicht: 31.08.2025
  • 15:21 Uhr
  • ran.de

Am College herrscht ein großer Hype um Quarterback-Youngster Arch Manning. Dieser hat nun aber einen Dämpfer bekommen.

Selten war im College Football der Hype um einen Spieler so groß wie der um Arch Manning. Der Neffe der NFL-Quarterback-Legenden Peyton und Eli Manning gilt als Favorit auf den Nummer-1-Pick im künftigen NFL Draft. Aktuell ist dies laut US-Medien aber nicht mehr der Fall.

Für den 21-jährigen Spielmacher stand nämlich die erste Partie der neu gestarteten College-Saison auf dem Programm – und das Ergebnis ließ in vielerlei Hinsicht zu wünschen übrig.

Manning kassierte mit den Texas Longhorns eine magere 7:14-Pleite gegen die Ohio State Buckeyes. Die Leistungen des Signal Callers waren dabei über große Teile des Spiels hinweg schwach. Zwar zeigte er gegen Ende des vierten Viertels ein paar gute Würfe, doch diese kamen zu spät und nicht häufig genug.

Anzeige
Anzeige

US-Medien kritisieren Arch Manning

17 von 30 Pässen für 170 Yards und einen Touchdown konnte Manning für sich verbuchen, er musste allerdings auch eine Interception hinnehmen.

Problematisch: Selbst wenn der Youngster Zeit zum Werfen hatte – und freie Receiver zur Verfügung standen –, verfehlte er selbige.

In diversen US-Medien wurden nun bereits Fragen laut, ob die Leistungen des 21-Jährigen aufgrund seines Nachnamens nicht überbewertet wurden.

Überaus frühe Fragen, ist doch gerade erst ein Spiel absolviert.

Anzeige
Mehr Football-News
imago images 1057030234
News

"Egozentrisch" - Teamkollegen mochten Parsons wohl nicht

  • 31.08.2025
  • 16:23 Uhr
imago images 1057035809
News

Deutscher fängt Touchdown für Michigan Wolverines

  • 31.08.2025
  • 13:15 Uhr
imago images 1063339193
News

Mit aller Macht: Surge will ins Heim-Finale

  • 31.08.2025
  • 11:54 Uhr
Calaycay
News

Calaycay nach Finaleinzug: "Wir sind noch nicht fertig"

  • 30.08.2025
  • 23:44 Uhr
TAYLOR SWIFT and TRAVIS KELCE are engaged, they announced Tuesday. In a five-photo joint post on Instagram, the superstar singer and football player revealed their engagement, the fairytale culmina...
News

Wegen Kelce und Swift: Vance mit bizarrer Forderung an NFL

  • 30.08.2025
  • 22:50 Uhr
2196078191
News

Hurts & Co.: Die Dark Horses im MVP-Rennen

  • 30.08.2025
  • 19:55 Uhr
2231736295
News

Ashton Jeanty – Wird der College-Star jetzt zum NFL-Star?

  • 30.08.2025
  • 19:32 Uhr
Ben Holmes (Vienna Vikings 3), Vienna Vikings vs. Nordic Storm, American Football, European League of Football, Playoffs, Semifinal, Saison 2025, 30.08.2025, Vienna Vikings vs. Nordic Storm, Americ...
News

Vikings mit Rekord ins Championship Game

  • 30.08.2025
  • 18:15 Uhr
2230493419
News

Quarterback-Klasse von 2022: Die schwächste jemals?

  • 30.08.2025
  • 17:23 Uhr
NFL Rivalries
News

NFL-"Rivalries": Acht Teams präsentieren Sondertrikots

  • 30.08.2025
  • 17:22 Uhr