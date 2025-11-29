Im US-amerikanischen College Football sorgte Jaishawn Barham von den Michigan Wolverines für einen Skandal.

Bei einem Spiel im US-amerikanischen College Football zwischen den Michigan Wolverines und Ohio State kam es zu einem Skandal um Jaishawn Barham.

Der Linebacker der Wolverines verlor schon im ersten Viertel der Partie beinahe die Nerven und verpasste einem Schiedsrichter fast einen Kopfstoß.

Für seine unsportliche Aktion wurde Barham allerdings nicht des Feldes verwiesen, sondern Ohio State erhielt lediglich einen neuen ersten Versuch an der 2-Yard-Linie.