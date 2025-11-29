- Anzeige -
College Football

College Football - Michigan: Jaishawn Barham (fast) mit Kopfstoß gegen Schiedsrichter

  • Veröffentlicht: 29.11.2025
  • 22:40 Uhr
  ran.de

Im US-amerikanischen College Football sorgte Jaishawn Barham von den Michigan Wolverines für einen Skandal.

Bei einem Spiel im US-amerikanischen College Football zwischen den Michigan Wolverines und Ohio State kam es zu einem Skandal um Jaishawn Barham.

Der Linebacker der Wolverines verlor schon im ersten Viertel der Partie beinahe die Nerven und verpasste einem Schiedsrichter fast einen Kopfstoß.

Für seine unsportliche Aktion wurde Barham allerdings nicht des Feldes verwiesen, sondern Ohio State erhielt lediglich einen neuen ersten Versuch an der 2-Yard-Linie.

Laut NCAA-Regel hätte jedoch ein "absichtlicher Kontakt mit einem Offiziellen" eigentlich zwingend zu einem Platzverweis führen müssen. Damit hatte Barham richtig viel Glück, dass er weiterspielen durfte. Die genauen Hintergründe für seinen Ausraster sind bislang nicht bekannt.

Das Spiel verlor Michigan dennoch mit 9:27 gegen Ohio State. Quarterback Julian Sayin überragte aufseiten von Ohio mit 233 Yards und drei Touchdowns.

