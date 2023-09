Anzeige

Caleb Williams ist der heißeste Kandidat auf den Nummer-Eins-Pick im kommenden NFL Draft. Doch der Vater des USC-Quarterbacks offenbarte nun, dass sein Sohn ein weiteres Jahr im College bleiben könnte, wenn er mit seinem potenziellen NFL-Team nicht zufrieden ist.

In einem Interview mit "GQ" hat sich College-Football-Star Caleb Williams kritisch gegenüber dem NFL-Draftsystem geäußert: "Ich konnte immer das Team aussuchen, in dem ich gespielt habe. Aber jetzt, in der nächsten Phase meiner Karriere, ist es sehr komisch, weil es so unsicher ist. Man weiß gar nichts. Man kann nichts kontrollieren."

Carl Williams, der Vater des Quarterback-Talents, sieht es noch strenger: "Das System ist komplett verkehrt. So wie es aufgebaut ist, landet man in der schlimmstmöglichen Situation. Das schlechteste Team, die schlechteste Organisation bekommt den ersten Pick, weil die Liga Gleichheit haben will", beklagte er ebenfalls in "GQ".

Caleb Williams spielt 2023 seine dritte College-Saison und wäre danach für ein weiteres Jahr spielberechtigt. Seine Entscheidung muss er erst im Januar verkünden - bis dahin ist schon bekannt, welches NFL-Team sich den ersten Pick im Draft gesichert hat.