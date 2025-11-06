College Football - Michigan Wolverines sagen mögliches Spiel in Frankfurt ab

Kein College Football in Frankfurt: Die Michigan Wolverines lehnen ein geplantes Spiel im Deutsche Bank Park gegen die West Michigan Broncos ab.

Der Plan, nach der NFL auch Spiele im College Football in Deutschland auszutragen, hat einen herben Dämpfer erhalten.

Der eigentlich für 29. August 2026 in Frankfurt geplante Saisonauftakt der Michigan Wolverines gegen die West Michigan Broncos wird nun doch nicht im Deutsche Bank Park in Frankfurt stattfinden.

Wolverines-Sportdirektor Warde Manuel: "Wir haben eine gründliche und umfassende Bewertung in Bezug auf die Austragung eines internationalen Spiels vorgenommen. Auf der Grundlage der Analyse aller Faktoren kamen wir zu dem Schluss, dass es am besten ist, das Spiel wie ursprünglich für die Saison 2026 geplant in Ann Arbor auszutragen."