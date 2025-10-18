NFL: Belichick-Freundin Jordon Hudson verstört mit Aussagen in Behind-the-scenes-Video

Bill Belichick und Jordon Hudson sorgen auch abseits des Football-Feldes für allerhand Schlagzeilen. Nun auch mit einem Video, das ein Gespräch des Paares hinter den Kulissen einer Show der Trainerlegende offenbart. Dabei steht überraschend die Ex-Cheerleaderin im Mittelpunkt.

Jordon Hudson gibt sich offenbar nicht damit einverstanden, nur die Frau an der Seite des erfolgreichsten Coaches der NFL-Geschichte zu sein. Darauf lassen Aufnahmen schließen, die im Podcast "Pablo Torre finds out" des Journalisten Pablo Torre veröffentlicht wurden.

Es soll sich um Behind-the-scenes-Momente im Rahmen der Show "Coach" von Bill Belichick handeln. Zu sehen sind neben ihm und seiner Freundin auch Matt Patricia, der bei den New England Patriots über viele Jahre sein Defensive Coordinator war, sowie weitere Männer, die zur Produktions-Crew gehören. Diese spielen aber allesamt eine Nebenrolle, denn im Mittelpunkt steht ganz klar Hudson.

Die ehemalige Cheerleaderin liefert im Gespräch mit Belichick diverse Verbesserungsvorschläge, während die übrigen Personen zuhören oder ihrer Arbeit nachgehen. Auffällig ist, dass Hudson viel zu monieren hat. Vor allem die Aufmachung gefällt ihr nicht.

"Ich weiß nicht, ob die wirklich vier Vollzeit-Grafiker brauchen", stellt sie etwa fest. Von Belichick wird sie noch bestärkt, indem er antwortet: "Die können überhaupt nichts." Worauf Hudson dann erwidert: "Stimmt doch?"

Torre, der die Szenen in seinem Studio immer wieder kommentiert, erwähnt auch, dass das Produktionsteam überrascht gewesen sei, dass Hudson sich derart einmische. Denn sie sei lediglich als Belichicks Partnerin dabei gewesen. Wer die Szenen sieht, bekommt jedoch eher den Eindruck, sie sei die Producerin und habe in der Runde das Sagen.