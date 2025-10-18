NFL
NFL: Belichick-Freundin Jordon Hudson verstört mit Aussagen in Behind-the-scenes-Video
- Aktualisiert: 18.10.2025
- 14:13 Uhr
- ran.de/Marcus Giebel
Bill Belichick und Jordon Hudson sorgen auch abseits des Football-Feldes für allerhand Schlagzeilen. Nun auch mit einem Video, das ein Gespräch des Paares hinter den Kulissen einer Show der Trainerlegende offenbart. Dabei steht überraschend die Ex-Cheerleaderin im Mittelpunkt.
Jordon Hudson gibt sich offenbar nicht damit einverstanden, nur die Frau an der Seite des erfolgreichsten Coaches der NFL-Geschichte zu sein. Darauf lassen Aufnahmen schließen, die im Podcast "Pablo Torre finds out" des Journalisten Pablo Torre veröffentlicht wurden.
Es soll sich um Behind-the-scenes-Momente im Rahmen der Show "Coach" von Bill Belichick handeln. Zu sehen sind neben ihm und seiner Freundin auch Matt Patricia, der bei den New England Patriots über viele Jahre sein Defensive Coordinator war, sowie weitere Männer, die zur Produktions-Crew gehören. Diese spielen aber allesamt eine Nebenrolle, denn im Mittelpunkt steht ganz klar Hudson.
- Kommentar zu Bill Belichick bei UNC: Jetzt wird es peinlich
- 49 Millionen US-Dollar Abfindung: Das Ende einer Ära - Penn State entlässt James Franklin
Die ehemalige Cheerleaderin liefert im Gespräch mit Belichick diverse Verbesserungsvorschläge, während die übrigen Personen zuhören oder ihrer Arbeit nachgehen. Auffällig ist, dass Hudson viel zu monieren hat. Vor allem die Aufmachung gefällt ihr nicht.
"Ich weiß nicht, ob die wirklich vier Vollzeit-Grafiker brauchen", stellt sie etwa fest. Von Belichick wird sie noch bestärkt, indem er antwortet: "Die können überhaupt nichts." Worauf Hudson dann erwidert: "Stimmt doch?"
Torre, der die Szenen in seinem Studio immer wieder kommentiert, erwähnt auch, dass das Produktionsteam überrascht gewesen sei, dass Hudson sich derart einmische. Denn sie sei lediglich als Belichicks Partnerin dabei gewesen. Wer die Szenen sieht, bekommt jedoch eher den Eindruck, sie sei die Producerin und habe in der Runde das Sagen.
Das Wichtigste zur NFL
Belichick-Freundin Hudson: NFL Films reagiert auf Aufnahmen
So schlägt sie Belichick vor, einen neuen Grafiker zu engagieren. Daraufhin meint er, sie bräuchten jemanden, der sich mit Football auskennt. Zudem schimpft Hudson, sie fühle sich an eine "Wie viele Menschen braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln?"-Situation erinnert. Schließlich behauptet sie sogar: "Wenn jemand eine Uhr danach stellt, schaffe ich das in fünf Minuten. Gebt ihr mir dafür zwei Riesen?"
Die Szenen sollen rund um eine frühe Episode der Show entstanden sein, mit der Belichick während seiner unfreiwilligen Auszeit als Coach unterhielt. Aufgenommen wurden sie in einem Studio von NFL Films. Der Konzern meldete sich auch per Statement zu Wort, das Ex-Profi Pat McAfee in seiner "Pat McAfee Show" vorlas.
- Jacksonville Jaguars holen Kilian Zierer - so stehen die Chancen des Deutschen in Florida
- Amon-Ra St. Brown und Detroit Lions rätseln nach Chiefs-Pleite über brisantes Branch-Video: "War verrückt"
Demnach wurde Belichick und seinem Produktionsteam gestattet, das Studio für "Coach" zu nutzen. Allerdings wurde klargestellt: "NFL Films hat 'Coach' mit Bill Belichick nicht produziert. NFL Films hat die Show nicht bearbeitet. NFL Films hat die Show nicht gedreht. NFL Films war und ist nicht Eigentümer der Show."
Verwiesen wird auf die langjährige Beziehung zur Trainerlegende. Daher sei wichtig: "Wir haben absolut keinen Grund zu der Annahme, dass dieses Filmmaterial von NFL Films oder einem der Mitarbeiter von NFL Films stammt."
Externer Inhalt
NFL - Injury Update der Saison 2025: San Francisco 49ers treffen Entscheidung bei Brock Purdy
Brock Purdy (San Francisco 49ers)
Week 7 kommt zu früh für Brock Purdy. Nachdem der Quarterback unter der Woche wieder limitiert am Training teilgenommen hatte, muss er gegen die Atlanta Falcons wegen seiner Zehenverletzung noch einmal zuschauen. Head Coach Kyle Shanahan sagte über die vergangenen Tage: "Es war definitiv ein Schritt vorwärts, es geht in die richtige Richtung." Die San Francisco 49ers werden im Sunday Night Game einmal mehr auf Mac Jones bauen.
Trevon Diggs (Dallas Cowboys)
In der überraschenden Niederlage gegen die Panthers überzeugte Trevon Diggs noch mit drei Tackles. Head Coach Brian Schottenheimer sagte nun, dass sich der Cornerback bei einem Unfall in den heimischen vier Wänden eine Gehirnerschütterung zugezogen hat. Daher wird er gegen die Washington Commanders am Sonntag nicht zur Verfügung stehen.
CeeDee Lamb (Dallas Cowboys)
Zwar lief es ohne den verletzten CeeDee Lamb offensiv für die Dallas Cowboys gut, dennoch freut sich ganz Texas auf die Rückkehr des Star-Receiver, der sich am 3. Spieltag am Sprunggelenk verletzt hatte. Lamb trainierte zwar bisher nur eingeschränkt, allerdings sagte Quarterback Dak Prescott bereits auf einer Medienrunde, dass Lamb gegen die Washington Commanders zurückkehren wird.
Chuba Hubbard (Carolina Panthers)
Die Panthers können sich über Verstärkung im Running-Back-Room freuen. Chuba Hubbard hat sich vor der Partie gegen die New York Jets wieder fit gemeldet. Ob er nach der jüngsten Top-Form seines eigentlichen Stellvertreters Rico Dowdle jedoch gleich ins Starting Lineup zurückkehrt, ist offen.
Kyler Murray (Arizona Cardinals)
Kann Cardinals-Quarterback Kyler Murray in Week 7 auflaufen? Er ist zwar ins Training zurückgekehrt, sein Einsatz am Sonntag gegen die Green Bay Packers ist aber offiziell fraglich. Die Entwicklung wird bis zum Spiel weiter beobachtet, Head Coach Jonathan Gannon betonte, seinem Playmaker gehe es grundsätzlich gut. Sollte Murray ausfallen, würde Jacoby Brissett wieder als Starter auflaufen.
J.J. McCarthy (Minnesota Vikings)
Bei J.J. McCarthy besteht noch Hoffnung, dass er am 7. Spieltag wieder spielfähig sein wird,. Nach seiner Knöchelverletzung trainierte er wieder eingeschränkt mit. "Ich würde am liebsten auch spielen, wenn mir der Knöchel abgehackt worden wäre. Aber ich muss schlau sein", sagte er. Im Spiel gegen die Philadelphia Eagles wird jedoch der eigentliche Backup Carson Wentz starten, der nach seiner Schulterverletzung wieder voll belastbar ist.
Puka Nacua (Los Angeles Rams)
Die Rams müssen vorerst ohne den derzeit besten Wide Receiver der NFL auskommen: Im Spiel gegen die Baltimore Ravens zog sich Puka Nacua, der NFL-Spitzenreiter bei den gefangenen Pässen, eine Knöchelverstauchung zu. Diese dürfte ihn laut NFL-Insider Ian Rapoport für einige Zeit außer Gefecht setzen.Der Passempfänger verpasst auf jeden Fall das London Game gegen die Jacksonville Jaguars.
Emeka Egbuka (Tampa Bay Buccaneers)
Baker Mayfield muss im Monday Night Game bei den Detroit Lions vermutlich auf einen weiteren Wide Receiver verzichten. Rookie-Star Emeka Egbuka zog sich beim Sieg über die San Francisco 49ers eine Oberschenkelverletzung zu und wird wohl für einige Zeit ausfallen.
Damar Hamlin & T.J. Sanders (Buffalo Bills)
Vor Week 6 setzen die Buffalo Bills Damar Hamlin (l.) und T.J. Sanders (r.) auf die Injured Reserve List. Der Safety laboriert an einer Brustverletzung, der Defensive Tackle an Kniebeschwerden. Beide fehlen damit mindestens vier Spiele.
Lamar Jackson (Baltimore Ravens)
Rückschlag für die Ravens! Star-Quarterback Lamar Jackson verletzte sich in Week 4 im Spiel gegen die Kansas City Chiefs. Der zweimalige MVP kann wegen seiner Oberschenkelverletzung weiterhin nicht trainieren, weshalb Backup Cooper Rush einspringt. Nach der Diagnose wurde eine Pause von zwei bis drei Wochen prognostiziert – ein Comeback nach der Bye Week zum Spiel in Woche 8 gegen die Chicago Bears gilt als möglich.
Omarion Hampton (Los Angeles Chargers)
Die Los Angeles Chargers müssen mindestens vier Wochen auf Running Back Omarion Hampton verzichten. Der Rookie verletzte sich gegen die Washington Commanders am linken Fuß und wurde auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt. Als er das Stadion verließ, hatte er einen Stützschuh an.
Jakob Johnson (Houston Texans)
Die Texans haben Fullback Jakob Johnson auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt. Der 30-Jährige verletzte sich in Week 3 bei der Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars am Oberschenkel. Damit fällt Johnson zumindest die folgenden vier Partien aus und könnte frühestens gegen die Denver Broncos Anfang November auf den Platz zurückkehren.
Belichick und Hudson: Hintergründe der Aufnahmen unklar
Die Hintergründe der Aufnahmen bleiben also unklar. Allerdings wird deutlich, dass es sich um eine starre Kamera handelt, die über die gesamte Zeit den gleichen Studioausschnitt aufzeichnet. So sind selbst Belichick und Hudson nicht immer im Bild zu sehen, während sie miteinander reden.
Externer Inhalt
Für den 73-Jährigen kommt der Clip zur Unzeit an die Öffentlichkeit. Derzeit herrscht nicht nur wegen des sportlich dürftigen College-Saisonstarts mit den North Carolina Tar Heels, die nach drei Niederlagen am Stück bei einer 2-4-Bilanz stehen, Unruhe um ihn. Denn Hudson scheint sich auch als wichtige Person rund um das Team wahrzunehmen, bewegt sich ziemlich frei am Spielfeldrand und tauscht sich dort mit hochrangigen Funktionären aus.
Für Aufsehen sorgte auch ein Bericht, wonach Belichick UNC darum gebeten habe, in den sozialen Medien keine Inhalte über die Patriots zu posten oder zu teilen. Dabei war deren Quarterback Drake Maye einst selbst ein Tar Heel. Nun dürfte das nächste Diskussionsthema rund um Belichick und Hudson Fahrt aufnehmen.