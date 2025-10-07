Neben dem sportlichen Misserfolg der University of North Carolina (UNC) wächst auch der Unmut abseits des Feldes. Im Mittelpunkt steht erneut Bill Belichicks Lebenspartnerin Jordon Hudson. Bei den North Carolina Tar Heels läuft es sportlich momentan gar nicht rund. Mit zwei Siegen bei drei Niederlagen rangiert das Team von Headcoach und NFL-Legende Bill Belichick nur auf Rang 14 in der Atlantic Coast Conference. Doch diese sportliche Krise allein scheint die Fans im Netz momentan weniger zu interessieren. Wieder einmal steht die Freundin von Bill Belichick, Jordon Hudson, im Mittelpunkt. Alles rund um College-Football Vor dem Spiel der Tar Heels gegen Clemson (Endstand: 10:38) wurde die 24-Jährige mit dem Commissioner der Atlantic Coast Conference, Jim Phillips, an der Seitenlinie gesichtet.

College-Football: Hudsons Auftreten kein Einzelfall Nicht zum ersten Mal steht Hudson bei einer Tar-Heels-Niederlage im Mittelpunkt. Bereits vor dem Spiel der University of North Carolina gegen die UCF Knights (Endstand: 9:34) schnappte sie sich Bill Belichick an der Seitenlinie für ein Gespräch und bewegte sich ziemlich frei neben dem Spielfeld. Diese Szenen vor Spielbeginn sorgten bei vielen UNC-Fans für Aufregung. Für einige Supporter scheint der sportliche Misserfolg von Belichick auch mit Jordon Hudson zusammenzuhängen. Ein Fan äußert sich online wie folgt: "Wenn er zu schwach ist, um seiner Freundin zu sagen, dass sie vom Spielfeldrand verschwinden soll, ist er auch nicht in der Lage, ein Männerteam zu coachen. Ich liebe UNC, aber das ist eine Peinlichkeit zu viel!" "Hudson scheint jetzt sogar die Spielzüge zu callen. Das Team wird von einer Ex-Cheerleaderin gesteuert!", schreibt ein anderer.

