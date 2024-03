EA Sports bringt neues College-Football-Spiel auf den Markt - Über 10.000 Spieler schon dabei

"In etwas mehr als einer Woche haben sich über 10.000 Athleten aus der gesamten FBS für das Angebot entschieden, und stündlich kommen weitere hinzu. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen weitere Athleten zu begrüßen und diese erste Klasse von Athleten im Spiel debütieren zu lassen, wenn es diesen Sommer auf den Markt kommt", erklärte Holt.

Im Januar berichtete Brandon Marcello von "247Sports", dass das neue Spiel auf der gleichen Engine wie die Madden-Franchise von "EA Sports" aufbauen wird.

Allerdings wird es Unterschiede im Gameplay, in den Playbooks und in einigen der Dinge geben, die College Football so einzigartig machen, wie Maskottchen, Traditionen und Stadionatmosphäre. Die Modi "Dynasty" und "Road to Glory" werden ebenfalls zurückkehren.