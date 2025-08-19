Anzeige
Trainerentlassung in DER ELF

European League of Football: Tirol Raiders entlassen Head Coach

  • Veröffentlicht: 19.08.2025
  • 14:56 Uhr
  • Julian Erbs

Trainerbeben in der ELF: Die Tirol Raiders beenden die Zusammenarbeit mit ihrem NFL-erfahrenen Head Coach Jim Herrmann nach knapp zwei Jahren.

Im September 2023 wurde Jim Herrmann mit großen Vorschusslorbeeren nach Österreich geholt. Nach zwei Saisons ohne Playoff-Teilnahme endet nun seine Zusammenarbeit mit den Raiders.

Die Raiders schreiben auf ihrer Website: "Wir bedanken uns bei Jim für seine Arbeit und sein Engagement in den vergangenen Jahren. Er hat unsere Mannschaft professionell geführt und mit seiner großen Erfahrung wichtige Impulse gegeben."

Die Tirol Raiders auch nächstes Jahr wieder in ELF dabei

Herrmann äußerte sich auch dazu: "Als ich vor zwei Jahren nach Innsbruck kam, war es mein Ziel, Football in Europa voranzubringen. Mit dem großartigen Team, das ich hier zusammenstellen konnte, haben wir das sicherlich erreicht."

Und weiter: "Ich möchte mich bei allen Beteiligten bedanken, insbesondere bei den Spielern, für ihre harte Arbeit, die sie in dieses Team gesteckt haben."

Die Raiders sollen bereits in Gesprächen mit potenziellen Nachfolgern sein, um auch nächstes Jahr wieder in der höchsten europäischen Football-Liga anzutreten.

