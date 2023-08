ELF Championship Game: Sitzplätze ausverkauft, mehr als 30.000 Karten weg

Anzeige

Am 24. September steht das Championship Game der dritten Saison der European League of Football an. Wie die ELF mitteilte, sind nun alle Sitzplätze für das Finale in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg ausverkauft.

Alle Sitzplätze ausverkauft, nur noch wenige Stehplätze verfügbar. Über 30.000 Fans werden am 24. September in Duisburg den letzten Showdown der ELF-Saison miterleben. Damit steht fest, dass das Championship Game 2023 der European League of Football einen neuen Zuschauerrekord für ELF-Endspiele aufstellen wird.

ELF-Geschäftsführer Zeljko Karajica zeigt sich zufrieden über die Fortschritte der European Football League: "Wir stehen rund vier Wochen vor dem Showdown einer sehr spannenden Saison und schon jetzt ist klar, dass die beiden Finalisten eine herausragende Atmosphäre erwartet."

"Dass wir ein ausverkauftes Stadion vermelden können, noch bevor die Paarung überhaupt steht, ist ein tolles Signal und zeigt, wie sich unsere Liga im dritten Jahr weiterentwickelt hat"

Die Schauinsland-Reisen-Arena hat eine Kapazität von 31.500, damit wird das Endspiel nur knapp den absoluten ELF-Zuschauerrekord verpassen, der im Juli im Volksparkstadion in Hamburg aufgestellt wurde, als 32.500 Fans das Spiel zwischen den Hamburg Sea Devils und Rhein Fire sahen.