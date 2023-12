ELF gibt Conferences für Saison 2024 bekannt

Anzeige

Die neue ELF-Saison 2024 wirft ihre Schatten voraus. Die Liga-Verantwortlichen geben die Einteilung der Conferences bekannt.

Die neue ELF-Saison startet zwar erst im kommenden Sommer, dennoch sind die Voerbereitungen bereits jetzt in vollem Gange. So haben die Liga-Verantwortlichen nun die Einteilung der Conferences sowie die Duelle in den Interconference Games veröffentlicht.

In der Western Conference spielen neben Champion Rhein Fire auch die Cologne Centurions, Frankfurt Galaxy und die Hamburg Sea Devils aus der Bundesrepublik, dazu die Paris Musketeers aus Frankreich und der spanische Neuling Madrid Bravos.

In der Central Conference starten die Barcelona Dragons aus Spanien, die Helvetic Guards aus der Schweiz, dazu der italienische Vertreter Milano Seamen, die Raiders Tirol aus Österreich sowie die beiden deutschen Vertreter Munich Ravens und Stuttgart Surge.

In der Eastern Conference wiederum duellieren sich die Berlin Thunder aus Deutschland mit dem ungarischen Vertreter Fehervar Enthroners, den Prague Lions aus Tschechien, den Vienna Vikings aus Österreich und den Panthers Wroclaw aus Polen.