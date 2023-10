Anzeige

Die Football-Fans in Europa sind bereits heiß auf die neue Saison der European League of Football. Der Vorverkauf für das Championship Game 2024 auf Schalke läuft ganz nach dem Geschmack der Liga-Bosse.

Der Run auf die Tickets für das große Finale der European League of Football (ELF) 2024 hält an. Wie die Liga bekanntgegeben hat, sind bereits 15.000 Karten für das Spiel in der Veltins-Arena auf Schalke am 22. September verkauft.

Erst drei Wochen zuvor war vermeldet worden, dass sich 10.000 Fans ihre Plätze gesichert hatten.

"Wir sind überwältigt von diesem Zuspruch der Football-Familie und es macht uns stolz, dass die European League of Football diese Begeisterung und Euphorie auslöst", wird Geschäftsführer Zeljko Karajica zitiert.

Und weiter: "Es war von Anfang an das Ziel, diesen großartigen Sport in die großen Stadien zu bringen – denn dort gehört er hin."

Die ELF sei "bis zu diesem Zeitpunkt auf dem richtigen Weg", um sich den Traum zu erfüllen, das Championship Game 2024 zum meistbesuchten europäischen Football-Spiel zu machen. Der bisherige Rekord liegt seit dem World Bowl XV am 23. Juni 2007 bei 48.125 Fans. Damals besiegten die Hamburg Sea Devils die Frankfurt Galaxy in der Commerzbank-Arena in Frankfurt am Main mit 37:28.