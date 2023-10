ELF-Saison 2024: Cologne Centurions tragen zwei Heimspiele im Aachener Tivoli aus

Anzeige

Die Cologne Centurios werden zwei ihrer Heimspiele in der ELF-Saison 2024 im Aachener Tivoli austragen. Das gab die Liga offiziell bekannt.

Bis zum Start der ELF-Saison 2024 ist es noch eine Weile hin, Neuigkeiten hatte die Liga am Montagnachmittag aber trotzdem schon zu vermelden. Wie der offizielle ELF-Account via X mitteilte, werden die Cologne Centurions zwei ihrer Regular-Season-Heimspiele im Tivoli-Stadion in Aachen austragen.

In der vergangenen Saison bestritten die Centurions den Großteil ihrer Partien im Kölner Südstadion, zwei Begegnungen fanden zudem im Sportpark Höhenberg statt.

Der Tivoli - Heimspielstätte von Regionalligist Alemannia Aachen - verfügt über eine Kapazität von 31.000 Plätzen. Das Stadion befindet sich rund 70 Kilometer westlich von Köln, die Fahrtzeit mit dem Auto beträgt ungefähr eine Stunde.

In der abgelaufenen ELF-Spielzeit belegten die Centurions in der Western Conference den vierten von fünf Plätzen mit einer Bilanz von 4-8.