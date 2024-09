Anzeige

In der ELF stand der Saison-Höhepunkt auf dem Programm, das Endspiel auf Schalke. Im Fußballtempel duellierten sich Rhein Fire und die Vienna Vikings. ran liefert alle Infos.

Es ist vollbracht, in der European League of Football stand das große Endspiel auf dem Programm. Am Sonntag, 22. September, kämpften in der Veltins Arena in Gelsenkirchen Rhein Fire und die Vienna Vikings um den Meistertitel.

Im vergangenen Jahr krönte sich Rhein Fire zum Champion, im Endspiel schlug die Mannschaft von Head Coach Jim Tonsula die Stuttgart Surge mit 53:34.

Und auch 2024 war die Mannschaft erfolgreich, konnte den Titel nach einem deutlichen 51:20 verteidigen.