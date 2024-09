Anzeige

In der ELF steht der Saison-Höhepunkt auf dem Programm, das Endspiel auf Schalke. Im Fußballtempel duellieren sich Rhein Fire und die Vienna Vikings. ran hat alle Infos.

Es ist soweit, in der European League of Football steht das große Endspiel auf dem Programm. Am Sonntag, 22. September, kämpfen in der Veltins Arena in Gelsenkirchen Rhein Fire und die Vienna Vikings um den Meistertitel.

ELF-Finale, am 22. September ab 15:30 Uhr Live auf ProSieben, Joyn, in der ran-App und auf ran.de.

Im vergangenen Jahr krönte sich Rhein Fire zum Champion, im Endspiel schlug die Mannschaft von Head Coach Jim Tonsula die Stuttgart Surge mit 53:34. Es könnte also eine Titelverteidigung geben.

Der Gegner könnte aber schwieriger nicht sein. So haben die Vienna Vikings in der laufenden Saison noch keine einzige Partie verloren, reisen also ungeschlagen an.