Stichwort Stuttgart: Dort wird in der kommenden Saison übrigens das Championship Game ausgetragen . Dieses Jahr werden sich die zwei Finalisten in der VELTINS-Arena auf Schalke gegenüberstehen.

Und auf ProSieben, ProSieben MAXX, ran.de in der ran-App sowie auf Joyn seid ihr live dabei, wenn 17 Teams darum kämpfen, am Ende der Saison eine große Party feiern zu können.

Das Warten hat ein Ende, die European League of Football startet in die Saison 2024.

Die ELF-Saison 2024 ist in der heißen Phase. Seit dem 25. Mai kämpfen 17 Teams um die Krone Europas - live auf ProSieben, ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de . Was es zur European League of Football zu wissen gibt, fasst ran hier übersichtlich zusammen.

Sonntag, 22. September, 15:30 Uhr: Rhein Fire at Vienna Vikings - live auf ProSieben, Joyn, in der ran-App und auf ran.de

Am Sonntag gibt's dann die geballte Ladung ELF. Zwei Spiele zeigt ProSieben MAXX live im Free-TV, parallel findet ihr Livestreams auf ran.de, in der ran-App sowie auf Joyn. Ihr wollte alle Spiele der ELF im Livestream sehen? Dann seid ihr bei Joyn+ richtig!

European League of Football live: Übertragungen im Free-TV auf ProSieben, ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de, in der ran-App und auf Joyn

Ebenfalls auf ran.de oder in der ran-App. Dort findet ihr neben den Zwischenständen in den Divisions auch Infos zu den Kadern .

ELF-Saison 2024 live auf ProSieben, ProSieben MAXX und ran.de: Wann finden die Spiele statt?

Jede Woche finden sieben bis acht Partien statt. Die Regular Season beginnt mit dem 1. Spieltag am 25. Mai, die abschließenden Partien in Woche 14 steigen am 25. August. Danach geht's dann in den Playoffs weiter.