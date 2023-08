Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel (3:3) ging Frankfurt im zweiten Quarter in Führung und blickte nicht mehr zurück: Quarterback Heidrichs Zwei-Yard-Pass auf Tight End Mwamba ist der einzige offensive Touchdown des Spiels.

Die Frankfurt Galaxy haben ein hart umkämpftes Spiel gegen die Cologne Centurions mit 22:9 gewonnen und ihre Serie auf acht Siege in Folge ausgebaut. Die Gäste hielten zwar defensiv dagegen, die Offense der Kölner kam aber nie in Fahrt.

Die Frankfurt Galaxy gewinnen auch das zweite Duell der ELF-Saison gegen die Cologne Centurions. In einem defensiven Spiel setzen sich die Hessen mit 22:9 durch.

Denn auch die zweite Hälfte wurde von den Defensiven dominiert: zwei Interceptions (inklusive eines Pick Six) und drei Turnover on Downs für die Galaxy, ein Fumble Recovery und ein Pick Six für die Cologne Centurions.

Beide Offensiven taten sich schwer, doch Frankfurt hielt das Spiel mit einem soliden Run-Game durch Fischbach (43 Yards) und Kaufman (42 Yards) unter Kontrolle.

Frankfurt Galaxy steht nun mit acht Siegen und einer Niederlage weiterhin auf Platz 2 der Western Conference, hinter den unbesiegten Rhein Fire (8-0). Die Cologne Centurions kassierten die siebte Niederlage der Saison (2-7) und bleiben das Schlusslicht der Western Conference.