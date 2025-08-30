Die Vikings aus Wien erreichen nach einem Sieg gegen Nordic Storm zum dritten Mal das Championship Game der European League of Football. Von Tobias Wiltschek Die Vienna Vikings sind ihrer Favoritenrolle im Halbfinale der ELF-Playoffs gegen Nordic Storm gerecht geworden und haben auf der Hohen Warte in Wien mit 28:20 gewonnen. Damit steht das Team aus der österreichischen Hauptstadt zum dritten Mal im ELF-Finale und stellt gleichzeitig einen Rekord auf. So oft zog noch nie eine Mannschaft ins Championship Game der Liga ein. Im Finale treffen die Wiener auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen den Munich Ravens und den Stuttgart Surge (So., ab 14:30 Uhr live auf Joyn, ProSieben, auf ran.de und in der ran-App).

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit waren es die Gäste aus Kopenhagen, die für das erste Highlight sorgten. Quarterback Jadrian Clark passte auf Simon Foens, und der Wide Receiver fing den Ball zum ersten Touchdown der Partie. Die Hausherren aber zeigten sich nicht geschockt und kamen noch vor Ende des ersten Viertels ebenfalls zu einem Touchdown. Karri Pajarinen trug das Spielgerät über ein Yard in die Endzone. Allerdings verpassten die Vikings die Chance zum Ausgleich, weil sie den anschließenden Extrapunkt nicht verwandeln konnten.

