In der ELF steht das Halbfinale zwischen den Vienna Vikings und Nordic Storm auf dem Programm. Übertragen wird die Partie live auf Joyn, ProSieben und ran.de

Es wird ernst in der European League of Football. Am Samstag steht das erste Halbfinale auf dem Programm. Ab 14:30 Uhr empfangen auf der Hohen Warte in Wien die Vienna Vikings Liga-Neuling Nordic Storm aus der dänischen Hauptstadt Kopenhagen.

Bei dem Duell, das es in der ELF bislang noch nie gab, können die Vikings gleich zwei Rekorde brechen. Gelingt der Einzug in das Endspiel, wäre man das erste Team, welches es dreimal in das Finale geschafft hat.

Auch in Sachen Zuschauerzahlen winkt ein Rekord. Am letzten Spieltag der regulären Saison waren 4.532 Fans anwesend. Für das Playoff-Halbfinale in der Wiener Arena wurden gut 500 weitere Plätze freigemacht, es soll also erstmals mit 5.000 Anhängern ein Heimspiel zelebriert werden.