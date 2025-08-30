ELF live auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de
ELF-Halbfinale: Vienna Vikings mit Chance auf doppelten Rekord
- Veröffentlicht: 30.08.2025
- 11:23 Uhr
- ran.de
In der ELF steht das Halbfinale zwischen den Vienna Vikings und Nordic Storm auf dem Programm. Übertragen wird die Partie live auf Joyn, ProSieben und ran.de
Es wird ernst in der European League of Football. Am Samstag steht das erste Halbfinale auf dem Programm. Ab 14:30 Uhr empfangen auf der Hohen Warte in Wien die Vienna Vikings Liga-Neuling Nordic Storm aus der dänischen Hauptstadt Kopenhagen.
- Samstag, 30. August, 14:30 Uhr: Nordic Storm at Vienna Vikings - live auf Joyn, ProSieben, auf ran.de und in der ran-App
Bei dem Duell, das es in der ELF bislang noch nie gab, können die Vikings gleich zwei Rekorde brechen. Gelingt der Einzug in das Endspiel, wäre man das erste Team, welches es dreimal in das Finale geschafft hat.
Auch in Sachen Zuschauerzahlen winkt ein Rekord. Am letzten Spieltag der regulären Saison waren 4.532 Fans anwesend. Für das Playoff-Halbfinale in der Wiener Arena wurden gut 500 weitere Plätze freigemacht, es soll also erstmals mit 5.000 Anhängern ein Heimspiel zelebriert werden.
Als Favorit gelten die Vikings, die bereits in der vergangenen Saison zu den besten zwei Teams gehörten und 2022 sogar den Titel holten.
Vikings deutlich erfahrener
Für Head Coach Chris Calacay durchaus ein Vorteil. "Das macht bestimmt einen Unterschied aus. 22 unserer Spieler waren schon beim Titelgewinn 2022 dabei“, wird er von "oe24" zitiert.
Und weiter: "Es ist jedes Jahr unser Ziel, das Finale zu erreichen. Es ist unsere Philosophie. Es ist viel Herzblut, das da reinfließt."
Unterschätzen werden die Vikings den Gegner aus Dänemark aber auf keinen Fall, konnte Nordic Storm in der Vorwoche doch Titelverteidiger Rhein Fire aus dem Wettbewerb werfen.
Externer Inhalt
Nordic Storm in der Offensive stark
Vor allem die Offensive um Quarterback Jadrian Clark, der vor Saisonbeginn von Rhein Fire zu den Dänen wechselte, ist dabei eine Macht.
"Das ist ihre Stärke, wir bereiten uns intensiv auf diese Offense vor. Sie müssen sich aber auf der Hohen Warte vor unseren Fans beweisen", so der Cheftrainer weiter.
- Sonntag, 31. August, 14:30 Uhr: Stuttgart Surge at Munich Ravens - live auf Joyn, ProSieben, auf ran.de und in der ran-App
Im anderen Halbfinale duellieren sich am Sonntag die Munich Ravens und Stuttgart Surge.