ELF - Joe Thomas bei den Munich Ravens: "Werden eine großartige Zeit haben"

Die Ära Joe Thomas bei den Munich Ravens hat begonnen: Der EX-NFL-Topstar wurde offiziell vorgestellt.

Große Euphorie bei den Munich Ravens: Die Franchise der European League of Football hat am Dienstag den "wohl größten Neuzugang in der Geschichte der Ravens" offiziell begrüßen können: NFL Hall of Famer Joe Thomas hat seinen Dienst bei den Bayern angetreten.

Der 39-Jährige übernimmt bei den Ravens den Job als Offensive Line Coach und ist zudem Botschafter im Marketing-Bereich.

"Ich habe hier die Möglichkeit, etwas wirklich Besonderes zu tun. Ich kann mit meiner Familie tolle Erfahrungen machen und Erinnerungen sammeln und gleichzeitig habe ich die Möglichkeit, mein Wissen aus meiner NFL-Zeit weiterzugeben an junge Männer, für die Football einen ganz besonderen Stellenwert in ihrem Leben hat", sagte Thomas, der in der NFL elf Jahre lang für die Cleveland Browns gespielt hat: "Wir werden hier zusammen eine großartige Zeit haben und ganz nebenbei noch sehr erfolgreich spielen."

Für Sebastian Stolz, General Manager der Munich Ravens, ist Thomas "eine absolute Bereicherung" für die Franchise und die Liga: "Die Leidenschaft, mit der er für uns bei der Sache ist, zeigt, wie wichtig ihm die Entwicklung des Sports in Europa ist".