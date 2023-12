In drei Jahren führte Yeboah 87 Tackles aus, 31,5 Tackles für Raumverlust und 15,5 Sacks. Weiterhin forcierte er drei Fumbles, erzielte einen Fumble Recovery Touchdown und wehrte neun Pässe ab. 2021 und 2023 stand er im All-Star Team der Liga.

Der 30 Jahre alte Yeboah geht in seine vierte ELF-Saison, zuvor hatte er drei Jahre lang bei den Hamburg Sea Devils gespielt. Dort zählte der Defensive-Line-Spieler zu den Besten der Liga.

Die Munich Ravens aus der European League of Football (ELF) haben sich eine namhafte Verpflichtung für ihre Defense gesichert. Wie die Münchner mitteilten, spielt Evans Yeboah ab sofort für den Klub.

2023 war dabei seine wohl dominanteste Saison. Yeboah hatte 40 Tackles, acht Sacks, 14,5 Tackles für Raumverlust, wehrte drei Pässe ab und forcierte zwei Fumbles.

"Ich freue mich sehr, Teil der Munich Ravens zu sein. Mir fiel die Entscheidung, nach drei Jahren in Hamburg nach München zu gehen, ehrlich gesagt leicht. Ich habe so viel Positives über die Organisation der Munich Ravens gehört und ich freue mich drauf, gemeinsam mit meinen Teamkameraden an die Arbeit zu gehen", sagte Yeboah.