Stuttgart Surge verpflichten Ex-Ravens-Profi Christopher Ezeala

Vor seinem Sprung in den professionellen American Football lernte Ezeala den Sport in den Jugendmannschaften der Feldkirchen Lions und der München Rangers kennen.

Nach einem kurzen Einsatz bei den Cologne Centurions im Gründungsjahr der European League of Football 2021 wurde der 28-Jährige im Global Draft der Canadian Football League (CFL) von den Saskatchewan Roughriders ausgewählt und absolvierte daraufhin in der Season 2021 11 Spiele als Starter.

In der German Football League (GFL) spielte er für die Ingolstadt Dukes und später für die Allgäu Comets. In dieser Zeit wurde er dreimal mit der Berufung ins Bavarian All Star-Team geehrt.

Das große Talent Ezealas wird neben seinem bisherigen Karriereverlauf auch an seiner Flexibilität deutlich. Er spielte in seinen bisherigen Stationen auf verschiedenen Positionen. Er kann sowohl in der Defense als Linebacker oder Defensive Liner als auch in der Offense als Runningback oder Fullback glänzen.