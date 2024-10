ELF: Munich Ravens und General Manager Sebastian Stolz trennen sich

Personelle Veränderung bei den Munich Ravens: Die ELF-Franchise und General Manager Sebastian Stolz trennen sich.

Neuigkeiten von den Munich Ravens. Das Team aus der European League of Football und ihr bisheriger General Manager Sebastian Stolz gehen ab sofort getrennte Wege.

Aufgrund "unterschiedlicher Auffassungen über die Ausrichtung der Franchise" habe man sich laut Klub-Mitteilung auf eine "Beendigung der Zusammenarbeit" geeinigt.

"Wir als Franchise der Munich Ravens danken Sebastian für seine unermüdliche Arbeit mit und für unser junges Team. Er hatte maßgeblich Anteil am Aufbau und der Positionierung der Franchise", formulierten die Verantwortlichen.

Die General-Manager-Aufgaben werden "zukünftig in einer neuen Organisationsstruktur verteilt", ließ das Team weiter verlauten.

Die Munich Ravens spielen seit 2023 in der ELF, in der abgelaufenen Saison 2024 scheiterte das Team in der Wildcard-Woche der Playoffs knapp mit 37:40 gegen die Paris Musketeers.