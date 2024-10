Das Team aus der tschechischen Hauptstadt verpflichtet einen Ex-Profi und einen langjährigen Coach mit NFL-Erfahrung.

Die Prague Lions aus der European League of Football haben sich prominente Verstärkung geholt.

Wie das Team aus der tschechischen Hauptstadt bekanntgab, verpflichtete es den ehemaligen NFL-Profi Darqueze Dennard als neuen Defensive Back Coach.

Der heute 33-Jährige wurde 2014 in der ersten Runde des Draft von den Cincinnati Bengals unter Vertrag genommen und spielte insgesamt acht Jahre in der NFL.

Nach fünf Jahren bei den Bengals zog es den Cornerback wieder zurück in seine Heimat Georgia, er heuerte bei den Atlanta Falcons an. Auch für die New York Giants und die San Francisco 49ers war er aktiv.

In seiner Karriere kam er auf 87 Einsätze, 30 davon von Beginn an. Ihm gelangen in dieser Zeit vier Interceptions.