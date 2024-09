Anzeige

ELF meets NFL! Wie die Rhein Fire und Seattle Seahawks Franchises am Donnerstag bekannt gaben, gehen beide Teams eine Partnerschaft ein.

Im Detail soll die Kooperation vor allem dazu dienen, die Seahawks bei Veranstaltungen in Deutschland besser zu repräsentieren. Im Gegenzug sollen auch Spieler der Fire bei Seahawks-Events auftauchen.

Zudem soll das Flag-Football-Programm der NFC-Franchise auch in Deutschland Fuß fassen, es sind bereits Turniere in der Metropole-Rhein-Ruhr geplant. Die Seahawks sind das erste NFL-Team, das eine großangelegte Partnerschaft mit einem ELF-Team eingeht. Vor allem die Stärkung der Seahawks-Marke in Deutschland im Rahmen der internationalen Markenrechte der NFL soll im Vordergrund stehen.