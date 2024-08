ELF 2024 live auf ProSieben MAXX im Free-TV, im Livestream und im Liveticker

Stichwort Stuttgart: Dort wird in der kommenden Saison übrigens das Championship Game ausgetragen . Dieses Jahr werden sich die zwei Finalisten in der VELTINS-Arena auf Schalke gegenüberstehen.

Und auf ProSieben MAXX, ran.de in der ran-App sowie auf Joyn seid ihr live dabei, wenn 17 Teams darum kämpfen, am Ende der Saison eine große Party feiern zu können.

Das Warten hat ein Ende, die European League of Football startet in die Saison 2024.

Die ELF-Saison 2024 ist voll im Gange. Seit dem 25. Mai kämpfen 17 Teams um die Krone Europas - live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de . Was es zur European League of Football zu wissen gibt, fasst ran hier übersichtlich zusammen.

Am Sonntag gibt's dann die geballte Ladung ELF. Zwei Spiele zeigt ProSieben MAXX live im Free-TV, parallel findet ihr Livestreams auf ran.de, in der ran-App sowie auf Joyn. Ihr wollte alle Spiele der ELF im Livestream sehen? Dann seid ihr bei Joyn+ richtig!

European League of Football live: Übertragungen im Free-TV auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de, in der ran-App und auf Joyn

Ebenfalls auf ran.de oder in der ran-App. Dort findet ihr neben den Zwischenständen in den Divisions auch Infos zu den Kadern .

Jede Woche finden sieben bis acht Partien statt. Die Regular Season beginnt mit dem 1. Spieltag am 25. Mai, die abschließenden Partien in Woche 14 steigen am 25. August. Danach geht's dann in den Playoffs weiter.

ELF-Saison 2024 live auf ProSieben MAXX und ran.de: Wie ist der Modus?

17 Teams treten in drei verschiedenen Conferences gegeneinander an. Dabei geht es zwei Mal gegen die Teams aus der eigenen Division, jeweils einmal im eigenen Stadion und einmal auswärts. Weiterhin steht entweder noch ein Heim- und ein Auswärtsspiel (Central und Western Conference) bzw. zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele (Eastern Conference) gegen Mannschaften aus den anderen Divisions an. Jedes Team bestreitet also zwölf Regular-Season-Spiele. Und so sind die Divisions eingeteilt:

Central Conference: Barcelona Dragons, Helvetic Mercenaries, Milano Seamen, Munich Ravens, Raiders Tirol, Stuttgart Surge

Eastern Conference: Berlin Thunder, Fehervar Enthroners, Panthers Wroclaw, Prague Lions, Vienna Vikings

Western Conference: Cologne Centurions, Rhein Fire, Hamburg Sea Devils, Madrid Bravos, Paris Musketeers, Frankfurt Galaxy

Nach 14 Wochen wird dann Bilanz gezogen. Die drei Divisionsieger stehen ebenso in den Playoffs wie die weiteren drei besten Teams (nach Bilanz, nicht automatisch die drei Zweitplatzierten).

Die zwei besten Division-Champions stehen direkt im Halbfinale. Der schlechteste Erste trifft auf das sechstbeste Team, das fünftbeste auf das viertbeste. Die Sieger ziehen in das Halbfinale ein, wo dann die Finalisten ermittelt werden.