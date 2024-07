Anzeige Die neue ELF-Saison ist in vollem Gange. Bereits fünf Spieltage sind gespielt. Christoph "Icke" Dommisch und Mattis Oberbach liefern vor Week 7 das große Power Ranking der ELF. Von Christoph "Icke" Dommisch und Mattis Oberbach Die ELF-Saison geht weiter! Christoph "Icke" Dommisch und Mattis Oberbach teilen ihre Eindrücke im großen ran ELF Power Ranking. Samstag, 29. Juni, 18:50 Uhr: Rhein Fire at Madrid Bravos - im Livestream auf Joyn ran.de und in der ran-App.

Sonntag, 30. Juni, 12:45 Uhr: Helvetic Mercenaries at Stuttgart Surge - live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der ran-App.

Sonntag, 30. Juni, 16:15 Uhr: Hamburg Sea Devils at Frankfurt Galaxy - live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der ran-App

Platz 17: Prague Lions (Eastern Conference) Record: 0-6 Letzte Woche: 7-34 Niederlage vs. Berlin Thunder Diese Woche: at Wroclaw Panthers Prag ist und bleibt das Liga-Schlusslicht. Gegen Berlin kassierte das Team sogar knapp weniger als die im Saisonschnitt zugelassenen 38 Punkte pro Spiel, war aber gerade offensiv absolut hilflos. So wie die Tschechen aktuell spielen ist es gut denkbar, dass sie die Saison ohne Sieg beenden.

Platz 16: Helvetic Mercenaries (Central Conference) Record: 0-5 7-50 Niederlage at Stuttgart Surge Diese Woche: vs. Milano Seamen Die Schweizer haben in den vergangenen Wochen mit Tim Hänni (DL) und Ken Hike Jr. (DB) einige ihrer besten Spieler verloren und sind gegen Stuttgart sehr dezimiert angetreten. Auch bei den Eidgenossen stellt sich die Frage, ob sie diese Saison überhaupt ein Spiel gewinnen können. Bei ihrem brutalen Restprogramm (2x Wien, 2x München, Tirol & Stuttgart) haben sie eigentlich nur noch eine realistische Chance auf einen Sieg – und zwar diesen Samstag gegen die Milano Seamen!

Anzeige Platz 15: Barcelona Dragons (Central Conference) Record: 2-4 Letzte Woche: 0-32 Niederlage at Tirol Raiders Diese Woche: vs. Munich Ravens Die Dragons hatten ein paar vielversprechende Drives, fahren aber am Ende ohne auch nur einen erzielten Punkt aus Tirol zurück. Quarterback Levi Lewis fehlen talentierte Receiver, nach 6 Spielen haben die Katalanen mit Imoni Donadelle nur EINEN Receiver mit über 180 Yards.

Platz 14: Fehervar Enthroners (Eastern Conference) Record: 0-5 Letzte Woche: 14-19 Niederlage at Milano Seamen Diese Woche: vs. Berlin Thunder Auch wenn es gegen Mailand wieder knapp nicht zum ersten Saisonsieg gereicht hat, die Enthroners waren einigermaßen auf Augenhöhe: 327 zu 328 Total Yards, den gegnerischen Quarterback bei 142 Passing Yards gehalten, 1 Interception und 1 Fumble Recovery - lediglich den Run bekommen die Ungarn nicht gestoppt. Gegen die guten Teams bleiben die Enthroners mit löchrigen Lines leider chancenlos, doch der erste Saisonsieg WIRD kommen.

Platz 13: Milano Seamen (Central Conference) Record: 3-3 Letzte Woche: 19-14 Sieg vs. Fehervar Enthroners Diese Woche: at Helvetic Mercenaries Auch wenn die Mailänder mit 3-3 ganz gut dastehen: Die Offense der Italiener bleibt bereits die ganze Saison hinter den Erwartungen zurück. Symptomatisch dafür: Quarterback Zach Bronkhorst! Mit grausigen 43,27% angekommenen Pässen hat er unter den 24 QBs mit mind. 20 Passversuchen in der Liga die mit Abstand schlechteste Completion Rate, das zweitschlechteste Quarterback-Rating und aktuell die zweitmeisten Interceptions (7). Das MUSS besser werden, ansonsten sind die Seamen bald gezwungen, sich nach einer Alternative umzusehen.

Platz 12: Cologne Centurions (Western Conference) Record: 1-3 Letzte Woche: 25-60 Niederlage at Paris Musketeers Diese Woche: at Rhein Fire Die Cologne Centurions sind das konstanteste Team der ELF: Denn sie gewinnen zuverlässig gegen die Teams, die in unserem Power-Ranking hinter ihnen stehen, kommen aber gegen die Teams davor genauso sicher unter die Räder. Knappe Spiele kennen die Kölner nicht: Durchschnittlich gewinnen oder verlieren sie dieses Jahr mit einem Abstand von über 25 Punkten (!) – sie stehen also genau da, wo sie hingehören und sind DER Gatekeeper zwischen den schlechten und (mittel-)guten Teams in der ELF.

Anzeige Platz 11: Hamburg Sea Devils (Western Conference) Record: 2-2 Letzte Woche: 18-24 Niederlage at Frankfurt Galaxy Diese Woche: at Paris Musketeers Wir lassen uns von dem knappen Endergebnis gegen die Galaxy nicht täuschen: Die Sea Devils waren in allen Belangen unterlegen und leben von einzelnen defensiven oder offensiven Big Plays. Keine Konstanz, keine 3rd Down Conversions (35,85%, Rang 12 in der Liga), keine wirkliche Identität – die Hamburger überzeugen uns bisher nicht!

Platz 10: Munich Ravens (Central Conference) Record: 2-3 Letzte Woche: Bye Week Diese Woche: at Barcelona Dragons Keine Ruhe trotz Bye Week: Die Munich Ravens sind höchst unzufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf und haben sich jetzt von beide defensiven US-Imports getrennt. Nach einem harten Saisonauftakt mit 3 Niederlagen (2x Stuttgart, 1x Tirol) folgt jetzt ein scheinbar einfacherer Saisonabschnitt für die Münchner. In Barcelona muss nun ein deutlicher Auswärtssieg her, ansonsten bricht in der bayrischen Landeshauptstadt noch Panik aus.

Platz 9: Berlin Thunder (Eastern Conference) Record: 3-3 Letzte Woche: 34-7 Sieg at Prague Lions Diese Woche: at Fehervar Enthroners Berlin hat zwar die drittmeisten Touchdowns und zweitmeisten Punkte in der Liga, steht aber dennoch nur 3-3. Warum? Weil das Team es nicht schafft, enge Spiele zu gewinnen. Sowohl gegen Rhein Fire, als auch gegen Wien waren diese Saison Siege drin, in beiden Spielen waren die Hauptstädter vorne, beide Spiele verloren die Berliner mit nur einem Score. Das Team hat mit QB Jakeb Sullivan (MVP Championship Game 2021) und Kyle Kitchens (DPOY 22 & 23) echte Stars auf beiden Seiten des Balls, muss aber einen Weg finden, das Potential gegen die guten Gegner endlich mal 4 Quarter lang aufs Feld zu bringen.

Platz 8: Wroclaw Panthers (Eastern Conference) Record: 2-4 Letzte Woche: 25-37 Niederlage at Vienna Vikings Diese Woche: vs. Prague Lions Hoffnung für die Wroclaw Panthers: Matthew Vitale ist zurück. Der Quarterback, der die Panthers letztes Jahr noch in die Playoffs geführt hat, übernimmt nach der Hälfte der absolvierten Partien. Ob es zu spät für einen Playoff-Push ist wird sich zeigen, denn immerhin stehen die Polen schon bei 4 Niederlagen und nur auf Platz 3 der Eastern Conference. Aber mit einem explosiven Run Game (837 Yards in 6 Spielen, Rang 3 in der Liga) und einer von A.J. Wentland angeführten Defensive ist mit dem fehlenden Puzzlestück Quarterback vielleicht plötzlich sehr viel möglich!

Platz 7: Frankfurt Galaxy (Western Conference) Record: 2-2 Letzte Woche: 24-18 Sieg vs. Hamburg Sea Devils Diese Woche: at Madrid Bravos Frankfurts Offensive strugglet weiter – und wie bei den Milano Seamen scheint auch hier der Quarterback das Hauptproblem zu sein. Luke Zharadka sorgte mit seinen 4 Turnovers (2 INT, 2 Fumbles) im Alleingang dafür, dass das Spiel gegen die Hamburg Sea Devils auch nur annähernd knapp war. Zum ersten mal droht der Galaxy, die unter Head Coach Kösling traditionell für Ball Security und disziplinierten Football bekannt ist, eine negative Turnover-Bilanz (’21: +9, ’22: +4, ’23: +11, ’24 aktuell: -1). Das Spiel in Madrid dieses Wochenende wird für die erfolgsverwöhnten Frankfurter richtungsweisend.

Platz 6: Madrid Bravos (Western Conference) Record: 3-1 Letzte Woche: 15-40 Niederlage vs. Rhein Fire Diese Woche: vs. Frankfurt Galaxy Erste Niederlage für den Liga-Neuling. Wie viele andere Teams konnten auch die Bravos das Run Game von Rhein Fire nicht stoppen, bekamen gleichzeitig offensiv auch nicht viel zustande. Doch kein Grund zur Panik – die Madrilenen performen im ersten Jahr in der ELF über den Erwartungen und haben ihr Schicksal weiter in der eigenen Hand. Gerade das dynamische Duo aus Running Back D’wayne Obi (415 Rush Yards, #5 in der Liga) und WR William Patterson (376 Receiving Yards und 118 Rush Yds) macht jede Menge Spaß.

Platz 5: Tirol Raiders (Central Conference) Record: 5-1 Letzte Woche: 32-0 Sieg gegen Barcelona Dragons Diese Woche: vs. Vienna Vikings Seit QB N’Kosi Perry (ehemals Div. 1 QB für Miami und Florida Atlantic) das Ruder bei den Raiders übernommen hat, stehen die 3-0 inklusive eines wichtigen Siegs gegen den Conference-Rivalen Munich Ravens. Der heimliche Held der Innsbrucker heißt aber Tobias Bonatti: In den letzten 3 Spielen lief der Runningback für insgesamt 366 Yards und 7 Touchdowns. Die Offense läuft genau zur richtigen Zeit heiß: Am Wochenende geht es gegen Wien, in ihren 3 Jahren in der ELF konnten die Raiders noch keine Partie gegen den Dauerrivalen gewinnen.

Platz 4: Paris Musketeers (Western Conference) Record: 3-1 Letzte Woche: 60-25 Sieg vs. Cologne Centurions Diese Woche: vs. Hamburg Sea Devils Quarterback Zach "Magic" Edwards spielt wieder auf dem Level, mit dem er 2022 ELF-MVP geworden ist. Seine 11 Touchdowns in 4 Spielen wirft er auf 7 verschiedene Receiver, dazu hat er bereits 227 Rushing Yards (#2 unter QBs) und 3 Rushing Touchdowns (#3 unter QBs) – wohlgemerkt mit 2 Spielen weniger als viele der anderen Teams. Durchschnittlich 35 Punkte bringen die Musketeers pro Spiel aufs Scoreboard, nach einem mittelmäßigen ersten Jahr soll es dieses Jahr für einen tiefen Playoff-Run reichen.

Platz 3: Rhein Fire (Western Conference) Record: 5-1 Letzte Woche: 40-15 Sieg at Madrid Bravos Diese Woche: vs. Cologne Centurions Der MVP aus der vergangenen Saison bleibt auch in Woche 6 blass: Quarterback Jadrian Clark hat dieses Jahr erst einmal über 200 Yards geworfen. Dass Rhein Fire trotz der Formkrise ihres wichtigsten Manns weiter gewinnt, liegt an ihrem dominanten Run Game. Glenn Toonga und die Offense von Rhein Fire dominieren die Line of Scrimmage und zerstören gegenüberstehende Defenses mit einem unablässigen Run Game. 144 Rush Attempts hat Toonga nach 6 Spielen - nicht nur damit führt er die Liga an, sondern auch in Yards (858) und Touchdowns (12) und das ganze ohne einen einzigen Fumble. Solange die anderen Teams keinen Weg finden, ihn zu stoppen, wird Rhein Fire weiter durchmarschieren

Platz 2: Vienna Vikings (Eastern Conference) Record: 6-0 Letzte Woche: 37-25 Sieg vs. Wroclaw Panthers Diese Woche: at Raiders Tirol Die Vikings machen dasselbe wie letztes Jahr: siegen, siegen, siegen. Egal wer der Gegner ist, wie unschön es aussieht und wie knapp das Ergebnis ist: Gute Teams finden einen Weg zu gewinnen, und Wien macht genau das – Woche für Woche. QB Ben Holmes ist zurück von einer 3-wöchigen Verletzungspause und macht mit 381 Yards und 4 Touchdowns gegen die Panthers genau da weiter, wo er aufgehört hat. Gemeinsam mit Midseason-Addition Reece Horn (5 Receiving TDs in den 3 bisherigen Spielen) bildet er eins der gefährlichsten Offensiven Import-Duos.

Platz 1: Stuttgart Surge (Central Conference) Record: 5-0 Letzte Woche: 50-7 Sieg vs. Helvetic Mercenaries Diese Woche: Bye Week Stuttgart schont gegen die Mercenaries gleich mehrere angeschlagene Spieler (unter anderem WR Yannik Mayr und US-DB Mitch Fettig) und fegt trotzdem über die Schweizer hinweg. Das Team der Schwaben ist einfach verdammt gut und strotzt vor Talenten. Allen voran Local Hero Louis Geyer: Sein 7. Saison-Touchdown (#1 unter allen Receivern) war gleichzeitig der 26. seiner Karriere. Damit ist der gebürtige Ludwigsburger im Alter von gerade mal 22 Jahren der alleinige Spitzenreiter in ELF-Karriere-Touchdowns. Auch die zweite Garde der Stuttgarter, die irgendwann eingewechselt wurde überzeugte mit einigen Jungen Talenten. Stuttgart ist 2024 das Team, das es zu schlagen gilt.