American Football

AFLE: Neue Details zur Struktur und den Finanzen enthüllt

  • Veröffentlicht: 16.01.2026
  • 17:51 Uhr

Die neu gegründete American Football League Europe (AFLE) gibt Auskunft über Struktur und Finanzen des Projekts.

In einer Pressemitteilung hat die neu gegründete American Football League Europe (AFLE) Details zur Struktur und den Finanzen vorgestellt.

Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, erhält jedes Team in den ersten beiden Saisons eine garantierte Zahlung von 325.000 Euro pro Jahr. Diese Summe werde vom Investor bereitgestellt und müsse nicht zurückgezahlt werden. Ab der dritten Saison gelten diese Garantien jedoch nicht mehr.

Zudem sollen die Teams an weiteren Einnahmen der Liga finanziell partizipieren. Das Ziel sei, 75 Prozent der Gesamtumsätze an die Teams auszuschütten.

Das Wichtigste zum American Football in Kürze

Insgesamt hat der Investor laut der AFLE-Pressemitteilung zwölf Millionen Euro in die neue Football-Liga investiert. Langfristiges Ziel sei es, eine finanziell unabhängige Liga zu etablieren und zwar in einem nachhaltigen Ligamodell.

Details zur Struktur der neuen Liga

In der nun veröffentlichten Pressemitteilung gibt es auch einige Details zur Struktur der American Football League Europe. So wird deutlich herausgestellt, dass alle an der Liga teilnehmenden Teams eine Vereinigung bilden, in deren Besitz sich die Liga befinden: "Sportliche Regeln, Wettbewerbsformate und regulatorische Entscheidungen werden intern von den Franchises getroffen:"

NFL: Eisiger Showdown in Chicago! Matthew Stafford muss sich warm anziehen

Zudem sind innerhalb der AFLE mehrere Gremien sowie Arbeitsgruppen, die den Ablauf gewährleisten sollen. Hierzu heißt es von offizieller Seite: "Die Teams haben vollständige Transparenz über die Abläufe der Liga und die Entscheidungsprozesse. Sie können Prozesse überprüfen, Fragen stellen und bei Bedarf unabhängige Berater hinzuziehen."

Die Kosten für die mögliche Hinzuziehung externer Berater würde demnach ebenfalls die Liga übernehmen.

Zentrale Fragen sind weiterhin unbeantwortet

Obwohl die AFLE nun einige Einblicke in die Pläne des ambitionierten Projekts gewährte, sind weiterhin einige Fragen offen. So ist unter anderem weiterhin unklar, welche Personen im US-Family Office sitzen, welches die Liga finanziert. Ebenso ist offen, wie die Finanzierung über die ersten fünf Jahre hinaus geplant ist.

Im sportlichen Bereich ist weiterhin nicht genau bekannt, welche Teams und Ligapartner an Bord sein werden. Bis Anfang Januar 2026 hat die Liga nur fünf Teams bestätigt: Rhein Fire (Deutschland), Berlin Thunder (Deutschland) die Vienna Vikings (Österreich), Alpine Rams (Schweiz) und die Panthers Wrocław (Polen).

