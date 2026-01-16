Die neu gegründete American Football League Europe (AFLE) gibt Auskunft über Struktur und Finanzen des Projekts. In einer Pressemitteilung hat die neu gegründete American Football League Europe (AFLE) Details zur Struktur und den Finanzen vorgestellt. Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, erhält jedes Team in den ersten beiden Saisons eine garantierte Zahlung von 325.000 Euro pro Jahr. Diese Summe werde vom Investor bereitgestellt und müsse nicht zurückgezahlt werden. Ab der dritten Saison gelten diese Garantien jedoch nicht mehr. European League of Football: EFA verkündet Ende der Kooperation mit der Liga

Insgesamt hat der Investor laut der AFLE-Pressemitteilung zwölf Millionen Euro in die neue Football-Liga investiert. Langfristiges Ziel sei es, eine finanziell unabhängige Liga zu etablieren und zwar in einem nachhaltigen Ligamodell.

Details zur Struktur der neuen Liga In der nun veröffentlichten Pressemitteilung gibt es auch einige Details zur Struktur der American Football League Europe. So wird deutlich herausgestellt, dass alle an der Liga teilnehmenden Teams eine Vereinigung bilden, in deren Besitz sich die Liga befinden: "Sportliche Regeln, Wettbewerbsformate und regulatorische Entscheidungen werden intern von den Franchises getroffen:"

Zudem sind innerhalb der AFLE mehrere Gremien sowie Arbeitsgruppen, die den Ablauf gewährleisten sollen. Hierzu heißt es von offizieller Seite: "Die Teams haben vollständige Transparenz über die Abläufe der Liga und die Entscheidungsprozesse. Sie können Prozesse überprüfen, Fragen stellen und bei Bedarf unabhängige Berater hinzuziehen." Die Kosten für die mögliche Hinzuziehung externer Berater würde demnach ebenfalls die Liga übernehmen.