Der Rücktritt von Head Coach Mike Tomlin trifft die Spieler der Pittsburgh Steelers. Vor allem die beiden Topstarssind geschockt. Von Franziska Wendler Am vergangenen Dienstag verkündete Mike Tomlin, von seinem Posten als Head Coach der Pittsburgh Steelers zurückzutreten. Kurz vor Bekanntgabe seiner Entscheidung hielt der Cheftrainer eine letzte Besprechung mit seinen Spielern ab, um sie über sein Aus zu informieren. Die Reaktion seiner Schützlinge war dabei eine Mischung aus Schock und Traurigkeit, vor allem für die beiden größten Stars im Team: Quarterback Aaron Rodgers und Linebacker T.J. Watt.

"The Athletic" sprach nach der letzten Tomlin-Rede eigenen Angaben zufolge mit einem halben Dutzend Spielern und Mitarbeitern. Ein Spieler erklärte dabei, vor allem Watt sei "sichtlich aufgebracht gewesen, und habe immer wieder „Nein. Nein. Nein" gesagt, während ihm Tränen in die Augen stiegen. Nach der finalen Rede des langjährigen Übungsleiters gab es demnach Standing Ovations. Nachdem Tomlin seine Kappe abgenommen und in Richtung Tür gegangen war, bildete sich dort eine lange Schlange an Spielern, die mit Tomlin ein letztes Mal redeten und ihn umarmten.

Rodgers nach Tomlin-Aus traurig Auch Spielmacher Rodgers bahnte sich dem Bericht zufolge seinen Weg durch die Reihe. Der 42-Jährige hatte im vergangenen Juni bei den Steelers unterschrieben, in der Hoffnung, dazu beitragen zu können, die achtjährige Durststrecke ohne Playoff-Sieg zu beenden. Auf Nachfrage hatte der viermalige NFL-MVP bereits erkärt, Tomlin sei der Grund gewesen, warum er bei den Steelers unterzeichnete. Vor allem im Laufe der Saison wurde das Verhältnis zwischen beiden immer vertrauter.

Der erhoffte Sieg in der Postseason gelang am vergangenen Wochenende aber nicht, so unterlagen die Steelers gegen die Houston Texans. Nach der Pleite nutzte Rodgers seinen möglicherweise letzten öffentlichen Auftritt als Steelers-Profi, um Tomlin leidenschaftlich gegen Kritiker zu verteidigen. Bei der finalen Teambesprechung brachte Rodgers Anwesenden zufolge unter Tränen nur noch die Worte "I'm sorry", "Es tut mir leid", hervor.

