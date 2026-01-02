american football
NFL Playoffs live: Divisional Round - Spielplan, Termine und Kickoff-Zeiten der Postseason bis zum Super Bowl
- Aktualisiert: 16.01.2026
- 16:10 Uhr
- Tobias Wiltschek
Die NFL-Playoffs 2026 sind in vollem Gange. Hier findet ihr alle Zeiten.
Die Playoffs in der NFL laufen.
Wann die Spiele in den einzelnen Runden stattfindet, erfahrt ihr hier.
Für die zahlreichen NFL-Fans aus Deutschland bedeutet der Spielplan, dass sie sich auf lange Nächte einstellen müssen. Denn am frühen Abend um 19:00 Uhr, wenn in der Regular Season viele Spiele beginnen, erfolgt in der Postseason nur bei einer der insgesamt 13 Partien der Kickoff.
- Kommentar: So führt Josh Allen die Bills in den Super Bowl
- Kommentar: Diese Packers-Pleite muss Konsequenzen haben
- NFL 2026: Heim- und Auswärtsspiele aller Teams im Überblick
Zwei Spiele beginnen um 21:00 Uhr und drei um 22:30 Uhr deutscher Zeit. Die restlichen Partien, inklusive des Super Bowls, starten bei uns erst nach Mitternacht.
NFL: Der genaue Zeitplan der Playoffs
Externer Inhalt
Divisional Round
Samstag, 17. Januar, 22:30 Uhr: Buffalo Bills @ Denver Broncos
Sonntag, 18. Januar, 02:00 Uhr: San Francisco 49ers @ Seattle Seahawks
Sonntag, 18. Januar, 21:00 Uhr: Houston Texans @ New England Patriots
Montag, 19. Januar, 00:30 Uhr: Los Angeles Rams @ Chicago Bears
Conference Championship Games:
Sonntag, 25. Januar, 21:00 Uhr: AFC Championship Game
Montag, 26. Januar, 0:30 Uhr: NFC Championship Game
Super Bowl:
Montag, 9. Februar: 0:30 Uhr