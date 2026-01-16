NFL Playoffs: Los Angeles Rams droht Kälteschock bei den Chicago Bears

Die Los Angeles Rams treten in der Divisional Round bei den Chicago Bears an. Dabei werden Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt herrschen. Sean McVay macht das jedoch keine Sorgen. Das NFC-Divisional-Round-Spiel zwischen den Los Angeles Rams und den Chicago Bears am Sonntagabend wird unter extremer Kälte stattfinden. Die Wettervorhersage für Soldier Field prophezeit Temperaturen um die 20 Grad Fahrenheit (rund minus sieben Grad Celsius), mit möglichen Schneefällen und Windböen bis zu 21 Meilen pro Stunde. Die gefühlte Temperatur könnte sogar auf minus 13 Grad Fahrenheit (minus 25 Grad Celsius) sinken, was das Duell zu einem der kältesten in der jüngeren NFL-Geschichte machen könnte. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

NFL: Playoff-Spiele im Relive auf Joyn Ben Johnson, Head Coach der Chicago Bears, bezeichnete es als das kälteste Spiel, das die Rams in dieser Saison bestreiten werden. In Los Angeles herrschen aktuell Temperaturen um die 27 Grad Celsius.

Los Angeles Rams: Kälteschock? "Fühlt sich an wie ein Stein" Trotz der frostigen Aussichten zeigt sich Sean McVay gelassen. "Wir werden nicht unsere Energie auf Dinge verschwenden, die wir nicht kontrollieren können. Ich habe keine Wettermaschine", sagte der Head Coach der Rams. "Wir sprechen die ganze Zeit von mentaler Stärke und davon, die Dinge zu kontrollieren, die wir kontrollieren können. Lasst uns die Dinge kontrollieren, die wir kontrollieren können. Wenn du nicht auf dem Feld bist, bleib warm, und wenn du drauf bist, kickt das Adrenalin ein. Der Ball ist ein bisschen glitschiger, fühlt sich an wie ein Stein, aber ansonsten ändert sich nichts." Patrick Mahomes nennt Zeitplan für Comeback bei den Kansas City Chiefs McVay verwies auf vergangene Erfahrungen: "Im Kältewetter weißt du, wie sich der Ball anfühlt, aber letztes Jahr war ein gutes Beispiel, wir hatten zwei wirklich kalte Spiele. Matthew [Stafford] hat in solchen Bedingungen gespielt. Es ändert nichts." Gegen die New York Jets und Philadelphia Eagles spielten die Rams ebenfalls bei Temperaturen nahe Null. Weiter: "Es gibt ein paar Dinge, auf die man achten muss, aber du fängst an, über Wind, Regen zu sprechen, wie das den Halt beeinflusst - wir passen uns immer an und adaptieren uns. Sie müssen öfter in diesen Bedingungen spielen. Die Bears haben ein bisschen mehr Erfahrung, aber wir werden das nicht als Ausrede zulassen."

Matthew Stafford: "Im Schnee spielen hat etwas" Stafford selbst freut sich auf die Herausforderung: "Es hat was, im Schnee zu spielen. Es fühlt sich richtig an, wenn Football draußen stattfindet. Du spielst es spät im Jahr. Es ist kalt. Es bedeutet viel. Jedes Spiel ist einzigartig. Man muss einfach rausfinden, was die Elemente sind und wie sie den Ball beeinflussen, und dann liefern."

NFL - Injury Update 2026: New England Patriots atmen auf, Houston Texans bangen weiter 1 / 9 © 2025 Getty Images Christian Gonzalez (New England Patriots)

DIe New England Patriots können sich im Playoff-Spiel gegen die Houston Texans wohl auf die Dienste von Cornerback Christian Gonzalez verlassen. Der Star-Verteidiger verließ das Spiel gegen die Los Angeles Chargers im vierten Quarter mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung. Er hat das Concussion Protocol durchlaufen und nahm am Donnerstag wieder voll am Training teil. © Icon Sportswire Nico Collins (Houston Texans)

Weniger erfreulich sieht es dagegen bei Gonzalez' potentiellem Gegenspieler Nico Collins aus. Der Receiver der Houston Texans konnte am Donnerstag nicht am Training teilnehmen. Ein starkes Zeichen dafür, dass er das Concussion Protocol noch nicht durchlaufen hat und dementsprechend am Sonntag fehlen wird. © Icon Sportswire Sam Darnold (Seattle Seahawks)

Die Seattle Seahawks bangen vor dem Divisional Round Game gegen die San Francisco 49ers um ihren Quarterback Sam Darnold. Wie aus dem Injury Report vom Donnerstag hervorgeht, laboriert der Spielmacher an einer Verletzung der Bauchmuskeln. Darnold wird offiziell als "fraglich" eingestuft. Er selbst jedoch schätzte die Chance, dass er nicht spielen wird, als "sehr gering" ein, "nahe an null". Sollte der 28-Jährige dennoch ausfallen, stünde Drew Lock als Backup bereit. © Imagn Images Fred Warner (San Francisco 49ers)

Gerade erst haben die San Francisco 49ers das 21-tägige Trainingsfenster für Fred Warner geöffnet, da machte der Linebacker bereits Hoffnung auf sein Comeback in der Divisional Round. Doch daraus wird nichts. Wie Head Coach Kyle Shanahan verkündete, werde Warner für das Spiel gegen die Seattle Seahawks nicht von der Injured-Reserve-Liste aktiviert. © IMAGO/Imagn Images Maxwell Hairston & Jordan Poyer (Buffalo Bills)

Die Buffalo Bills müssen im Divisional Playoff Game gegen die Denver Broncos auf Maxwell Hairston und Jordan Poyer verzichten. Dies bestätigte Head Coach McDermott am Donnerstag. Poyer zog sich beim Wildcard-Playoff-Sieg in Jacksonville eine Kniesehnenverletzung zu. Hairston hatte am letzten Spieltag der Regular Season eine Knöchelverletzung erlitten. © Icon Sportswire Tyrell Shavers (Buffalo Bills)

Vor dem schweren Auswärtsspiel gegen die Denver Broncos müssen die Buffalo Bills den nächsten ausgefallenen Receiver verkraften: Tyrell Shavers riss sich beim Sieg gegen die Jacksonville Jaguars das Kreuzband und wird nicht nur für den Rest der Playoffs nicht zur Verfügung stehen, sondern wahrscheinlich auch weite Teile der kommenden Saison verpassen. © Icon Sportswire Dre Greenlaw (Denver Broncos)

Die Denver Broncos dagegen können sich auf einen Rückkehrer freuen: Linebacker Dre Greenlaw kehrte am Dienstag erstmals ins Training zurück, wenn auch limitiert. Insgesamt acht Spiele verpasste er verletzt, Greenlaw war der wohl größte Name, den Denver in der vergangenen Free Agency verpflichtet hatte. © Imagn Images Matthew Stafford (Los Angeles Rams)

Sean McVay hat ein Update zur Verletzung von Quarterback Matt Stafford aus dem Wild Card Game gegen die Carolina Panthers gegeben. Dem Head Coach zufolge ist der Einsatz des 37-Jährigen im Divisional-Round-Spiel am Sonntag gegen die Chicago Bears nicht gefährdet. Stafford hatte sich eine Verstauchung am Zeigefinger seiner Wurfhand zugezogen. © ZUMA Press Wire Ahkello Witherspoon (Los Angeles Rams)

Anders sieht es bei Cornerback Ahkello Witherspoon aus. Der 30-Jährige wurde mit einer Schulterverletzung auf die IR-Liste gesetzt, womit die Playoffs für ihn gelaufen sind. McVay hatte zuvor erklärt, dass die Verletzung, die Witherspoon bereits den Großteil der Regular Season gekostet hatte, sich wieder verschlimmert habe.