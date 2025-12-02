Zweite Liga neben ELF
ELF-Konkurrenz: "AFLE" kündigt Spielbetrieb im europäischen Football für 2026 an
Veröffentlicht: 02.12.2025
- 12:17 Uhr
Kai Esser
Der europäische Football diversifiziert sich immer mehr. Neben der ELF gibt es nun eine weitere Liga: Die AFLE.
Von Kai Esser
In einer ausführlichen Pressemitteilung hat die neu gegründete American Football League Europe (AFLE) ihre Pläne für eine neue Liga im europäischen Football vorgestellt. Die Initiative positioniert sich als Alternative zu den bestehenden Strukturen im europäischen American Football und betont langfristige Finanzierung sowie professionelle Organisation.
Die AFLE, die unter dem Markennamen "The League: Europe" auftreten wird, wird durch ein US-amerikanisches Familienbüro für die nächsten fünf Jahre vollständig finanziert. Dies soll eine solide Grundlage ohne Improvisationen schaffen, wie es in der Mitteilung heißt.
Bereits jetzt hat die AFLE Vollzeit-Mitarbeiter in Schlüsselbereichen wie Football-Operations, Administration, TV-Produktion, Marketing, Statistik, Regelwerk und IT eingestellt. Ein "hoch angesehener europäischer Commissioner" soll demnächst ernannt werden, um die Governance zu stärken.
Konkurrenz zur ELF - Fire und Thunder sind dabei
Bestätigte Teilnehmerländer sind Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien, Monaco, Polen und das Vereinigte Königreich – darunter Spitzenteams wie Rhein Fire, Wroclaw Panthers und die Vienna Vikings. Auch Berlin Thunder soll mitmischen.
Über 60 europäische Schiedsrichter sind bereits involviert und dürfen parallel in anderen Wettbewerben arbeiten. Die Saison startet mit Ticketverkäufen im Januar 2026, das erste Championship Game ist für den 6. September 2026 in Deutschland geplant.
Die ALFE soll in klarer Konkurrenz zur European League of Football stehen. Die ELF hat sich kürzlich mit der European Football Alliance (EFA) auf eine Zusammenarbeit geeinigt, eine Liga für 2026 auf die Beine zu stellen.