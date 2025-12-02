ELF-Konkurrenz: "AFLE" kündigt Spielbetrieb im europäischen Football für 2026 an

Der europäische Football diversifiziert sich immer mehr. Neben der ELF gibt es nun eine weitere Liga: Die AFLE.

Von Kai Esser

In einer ausführlichen Pressemitteilung hat die neu gegründete American Football League Europe (AFLE) ihre Pläne für eine neue Liga im europäischen Football vorgestellt. Die Initiative positioniert sich als Alternative zu den bestehenden Strukturen im europäischen American Football und betont langfristige Finanzierung sowie professionelle Organisation.

Die AFLE, die unter dem Markennamen "The League: Europe" auftreten wird, wird durch ein US-amerikanisches Familienbüro für die nächsten fünf Jahre vollständig finanziert. Dies soll eine solide Grundlage ohne Improvisationen schaffen, wie es in der Mitteilung heißt.

Bereits jetzt hat die AFLE Vollzeit-Mitarbeiter in Schlüsselbereichen wie Football-Operations, Administration, TV-Produktion, Marketing, Statistik, Regelwerk und IT eingestellt. Ein "hoch angesehener europäischer Commissioner" soll demnächst ernannt werden, um die Governance zu stärken.