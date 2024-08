Anzeige

Als Europameister hatten sich die deutschen Flag Football-Männer auch bei der WM Chancen ausgerechnet. Leider ist schon im Achtelfinale Schluss.

Europameister Deutschland ist bei der WM im Flag Football schon im Achtelfinale gescheitert. Die Mannschaft um Quarterback Benjamin Klever unterlag Italien am Mittwoch im finnischen Lahti nach einer schwachen zweiten Halbzeit mit 26:48 und ist ausgeschieden.

Am Vormittag hatte das deutsche Team im letzten Gruppenspiel gegen Großbritannien die erste Turnierniederlage kassiert (20:34) und in der Gruppe C hinter dem ungeschlagenen Gegner nur den zweiten Platz belegt. Dadurch ging es in der Runde der letzten 16 für die Auswahl des American Football Verbandes Deutschland (AFVD) gegen die Italiener, Gewinner der Staffel E.

Das AFVD-Team von Nationaltrainer Florian Berrenberg hatte am Dienstag zum Auftakt Schweden (42:25) und Georgien (60:0) klar besiegt.

Die deutschen Frauen beendeten die Vorrunde ungeschlagen als Gruppensieger. Nach zwei Erfolgen am Dienstag gewann die AFVD-Mannschaft am Mittwoch auch gegen Japan (31:28) und Gastgeber Finnland (54:12). Der Achtelfinaleinzug stand schon vor dem Gruppenabschluss fest.

Flag Football, 2028 in Los Angeles erstmals olympisch, ist verglichen mit der klassischen Variante besonders in Sachen Härte anders. Es wird zwischen den beiden Endzonen auf einem 50 mal 25 Yards großen Feld gespielt. Die Teams bestehen aus fünf Spielerinnen oder Spielern, die an einem Hüftgürtel zwei Bänder (flags) tragen. Wird eines abgerissen, gilt dies als Tackle.