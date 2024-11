Mit Aaron Rodgers wollten die New York Jets mindestens die Playoffs angreifen. Stattdessen setzt es eine Enttäuschung nach der anderen. Die Bilanz des Superstars für die "Gang Green" ist sogar schlechter als die seiner beiden vom Hof gejagten Vorgänger.

Von Marcus Giebel

Die New York Jets erlebten in Week 11 die nächste Enttäuschung in einer Saison voller Pleiten, Pech und Pannen.

Durch das 27:28 gegen die Indianapolis Colts verschlechterte sich die Bilanz der für einige Experten sogar als Geheimfavorit gestarteten "Gang Green" auf 3-8.

Damit ist der Playoff-Zug bereits abgefahren. Trotz immenser Investitionen, die die Franchise getätigt hat, um ihrem Superstar Aaron Rodgers in die Position für den großen Wurf zu verhelfen.

So wurde erst während der Saison Star-Receiver Davante Adams von den Las Vegas Raiders geholt, der bei den Green Bay Packers überragend mit dem "Gunslinger" harmoniert hatte.

Zuvor war bereits Head Coach Robert Saleh vor die Tür gesetzt worden. Doch seither wurde nichts besser. Stattdessen gewannen die Jets nur eines der folgenden sechs Spiele.