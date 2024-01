Garrett Wilson (New York Jets)

In der kommenden Spielzeit wird Garrett Wilson bei den New York Jets mit einer neuen Trikotnummer auflaufen. Der 23-Jährige, der bislang die #17 hatte, übernimmt die #5 von Punter Thomas Morstead. Dieser gab die Nummer frei. Dieser Move sorgt nun bei Fans der Franchise für Freude, denn ... © USA TODAY Network