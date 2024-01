"Liebes Arschloch, um es festzuhalten: Ich habe Epstein nicht getroffen, bin nicht mit ihm geflogen, habe ihn nicht besucht oder hatte irgendeinen Kontakt zu ihm, und du wirst meinen Namen auch auf keiner anderen 'Liste' finden. Abgesehen von dem offensichtlich falschen Unsinn, den schwachsinnige Verrückte wie du scheinbar nicht von der Realität unterscheiden können. Deine rücksichtslosen Worte bringen meine Familie in Gefahr. Mach so weiter und wir werden die Fakten vor Gericht weiter diskutieren."

Kimmel-Intro nimmt Rodgers auseinander

Doch das war Kimmel nicht genug. Die Epstein-Liste wurde in der Zwischenzeit veröffentlicht. Keine Erwähnung des Moderators. Im nächsten Intro seiner Show widmete Kimmel dem Quarterback der New York Jets einen langen Monolog.

Dabei zersägte er den NFL-Star in seine Einzelteile. Hinterfragte erstmal die Epstein-Aussage und stellt im gleichen Atemzug klar, dass er wie angekündigt nichts damit zu tun hätte: "Es gibt nur zwei Optionen. Entweder war er wirklich so hirnverbrannt und dachte ich sei ein pädophiler Vollidiot oder er wollte mich einfach dissen, weil er beleidigt ist, dass ich ihn in der Vergangenheit mal kritisierte. Was in dem Zusammenhang die wahrscheinlichere Option ist und einfach zeigt, wie beschränkt dieser Kerl ist. Nur weil er sehr gut einen Ball werfen kann, heißt das leider nicht, dass er überall ein Experte ist. Die einzigen AAs (im US-Schulsystem so etwas eine 1+) auf seinem Zeugnis, waren die in seinem Namen."

Kimmel spielte dabei auf eine Situation in 2023 an, bei der er Rodgers in seiner Show für seine Anti-Impfeinstellung und UFO-Angriffstheorien bloßstellte: "Rodgers leidet unter Realitätsverlust. Er lief jahrelang bei den Packers mit einem "G" auf dem Helm rum und dachte das stünde für "Genie". Aber na klar, ein NFL-Quarterback weiß mehr über die Wissenschaft als die Wissenschaftler und mehr über Medizin als die Ärzte. Ist doch logisch!"