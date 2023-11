Amon-Ra St. Brown und Co. mit Pleite: Green Bay Packers stoppen zahnlose Detroit Lions

Lions haben kein Thanksgiving-Glück

In den vergangenen Jahren gab es bei den Lions an Thanksgiving allerdings kein Grund zur Freude. In den letzten sechs Jahren verlor Detroit stets das Thankisgiving-Spiel - im vergangenen Jahr mit 25:28 gegen die Buffalo Bills. Gleichwohl waren die Lions lange nicht mehr so gut in Form wie jetzt. © Icon Sportswire