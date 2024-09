Atlanta Falcons: Kostenloses Essen & Getränke für Fans beim Heimspiel gegen die Chiefs

Hintergrund der Aktion: Die Falcons werden Teambesitzer Arthur Blank bei der Partie ehren, ihn in den Ring of Honor aufnehmen. Blank erwarb die Franchise 2002 von Taylor Smith, dem Sohn von Teamgründer Rankin M. Smith Sr.

Genauer gesagt erhält jeder Anhänger zwei Hot Dogs und zwei Tüten Chips. Außerdem einen Souvenirbecher, der unbegrenzt mit Limonade, Cola, etc. nachgefüllt werden kann.

Starke Aktion bei den Atlanta Falcons. Zu Ehren ihres Teambesitzers bekommen die Fans am Wochenende kostenlos Essen und Getränke.

Blank seit 2002 Falcons-Owner

Nun, in seiner 23. Spielzeit als Owner, wird ihm die Ehre zuteil. Blank will den Fans indes etwas zurückgeben, daher wurden für Sonntagabend 100.000 Hot Dogs bestellt, mehr als das Team in der gesamten Saison 2023 verkauft hat.

Übrigens: Der 81-Jährige legt auch unabhängig von seiner Ehrung Wert auf Preise, die deutlich niedriger sind als im Rest der NFL-Stadien. So kostet ein Hot Dog im Mercedes-Benz Stadium normalerweise nur zwei Dollar. Auch kostenloses Nachfüllen von Getränken wird stets angeboten.