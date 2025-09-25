Michael Penix erlebte einen rabenschwarzen Sonntag. Bei der 0:30-Niederlage gegen die Carolina Panthers wurde er für Kirk Counsins gebenched.

Michael Penix wurde bei dem Debakel gegen die Carolina Panthers auf die Bank gesetzt. Er bleibt allerdings der Quarterback der Atlanta Falcons.

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Penix rangiert in der NFL auf Platz 28 bei der Completion Percentage (58,6), auf Platz 35 bei den Touchdowns (einer), auf Platz 19 bei den Yards (605), auf Platz 22 bei den Yards pro Versuch (6,1) und auf Platz 27 beim Passer Rating (71,3).

Mit Cousins verfügen sie über einen erfahrenen - und vor allem auch teuren - Backup, der jederzeit den Posten als Starting-Quarterback übernehmen könnte. Head Coach Raheem Morris stärkte allerdings Penix den Rücken.

"Mike ist unser Quarterback und wir haben großes Vertrauen in Mike", sagte Morris. Gegen die Panthers brachte Penix 18 seiner 36 Pässe für 172 Yards ohne Touchdowns an den Mann und warf zwei Interceptions - darunter einen Pick Six.

Morris nannte es eine "untypische" Leistung und eine, bei der Penix "auf sich allein gestellt" war, aber Morris sagte, dass die Falcons "nicht einmal annähernd" bereit seien, ihn auf die Bank zu setzen.

"Mike hatte ein schlechtes Spiel. Wir hatten einen schlechten Tag als Team", sagte Morris. "Es ist einfach für alle, sich auf den Head Coach, den Coordinator und natürlich den Quarterback zu stürzen. Du bist der Erste in der Reihe, der alles abbekommt. Er hatte ein schlechtes Spiel, aber er wird zurückschlagen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass er zurückschlagen wird."

Die Falcons empfangen am Sonntag (hier der NFL-Spielplan) die Washington Commanders.