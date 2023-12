Anzeige

Die Atlanta Falcons haben ihr Playoff-Schicksal nicht mehr in der eigenen Hand. Was bedeutet dies für Head Coach Arthur Smith?

Am vergangenen NFL-Spieltag kassierten die Atlanta Falcons eine enttäuschende 7:9-Niederlage gegen die Carolina Panthers. Für die Franchise war es bereits die zweite Pleite in Serie. Vom ersten Platz in der NFC South sind die Falcons inzwischen verschwunden. Statt Kontrolle über ihren Postseason-Einzug zu haben, ist das Team nun auf die Hilfe von anderen angewiesen.

Was bedeutet dies für Head Coach Arthur Smith? In einem Gespräch mit "Georgia Public Broadcasting" hat sich Teameigentümer Arthur Blank zu der Thematik geäußert. So erklärte er, dass das Team "die Saison ausklingen lassen und dann weitermachen" werde.

Demnach werde die Franchise an ihrem Cheftrainer festhalten, aber nach dem Ende der Saison beurteilen, "wo wir stehen, und dann von dort aus weitermachen."

So sei das Erreichen der Playoffs in der laufenden Saison keine Voraussetzung dafür gewesen, dass Smith seinen Job behält. Die Erwartung sei viel mehr gewesen, dass das Team konkurrenzfähiger sein würde. Zum Vergleich: Die beiden Vorjahre schlossen die Falcons jeweils mit einem 7:10-Record ab. Aktuell stehen sie bei einer Bilanz von 6-8.