NFL: Derrick Henry macht Baltimore Ravens zum besten AFC-Team! Kommentar von Icke Dommisch

Nachdem Derrick Henry die Jacksonville Jaguars und deren damit verbundene Playoff-Träume mit 153 Rushing Yards und einem Touchdown regelrecht in Grund und Boden rannte, schnappte er sich nach der Partie spontan das Stadionmikrofon und verabschiedete sich von den Titans-Fans, denen er acht Jahre lang so viel Freude bereitete.

Derrick Henry ist eine Ausnahme-Erscheinung

Oft heißt es, dass gerade Running Backs am einfachsten in einem Team zu ersetzen seien. In der Regel ist da auch etwas dran, aber ein Bulldozer wie Derrick Henry ist nun mal nicht die Regel. Derrick Henry ist eine Ausnahme, einer der besten Ballträger seiner Generation.

Die Ravens und Henry sind ein Match Made in Heaven. Es steht quasi in der Satzung von Baltimore, dass die Ravens ein Run-first-Team sind. Jahre, in denen die Franchise nicht unter den Top 5 der erfolgreichsten Teams in Puncto Rushing ist, sind eine Seltenheit. 2023 war es Platz 1, davor Platz 2 und 2021 Platz 3. Und dann kommt der dominanteste Läufer der letzten fünf, sechs Jahre in dieses Team rein? Prost Mahlzeit!

Der Erfolg auf dem Boden liegt natürlich auch an Lamar Jackson, ist ja klar. Er ist der agilste und explosivste Läufer unter den Quarterbacks. Aber was ist mit den Backs neben ihm? Letzte Saison war Gus Edwards der physischste Running Back der Ravens. Den hat es mittlerweile zu den Los Angeles Chargers gezogen.