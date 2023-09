Bengals gelingt Befreiungsschlag gegen Rams, Eagles besiegen Buccaneers

Anzeige

Die Cincinnati Bengals haben, wie auch im vergangenen Jahr, in Woche drei ihr erstes Spiel gewonnen. Die Bengals besiegten die Rams im Rematch des Super Bowl 55. Zuvor schlugen die Philadelphia Eagles die Tampa Bay Buccaneers.

Von Kai Esser

Aufatmen bei den Cincinnati Bengals. Der AFC-Finalist aus 2022 hat seine Krise vorerst überwunden und den ersten Saisonsieg eingefahren. Gegen die Los Angeles Rams gab es ein zähes aber verdientes 19:16.

Der angeschlagene Joe Burrow war noch immer nicht der Alte. Von 49 Bällen kamen 26 an, keiner davon in die Endzone, aber einer in den Händen von Rams-Cornerback Akhello Witherspoon. Insgesamt warf Burrow für 259 Yards, davon alleine 141 auf Ja'Marr Chase. Joe Mixon lief für 65 Yards Raumgewinn und einen Touchdown.