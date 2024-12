Trainerlegende Bill Belichick hatte offenbar Interesse an einem Job bei den New York Jets und zwei weiteren NFL-Teams. Doch dann kam alles anders.

NFL-Legende Bill Belichick hat die Football-Welt überrascht, als er den Job als Head Coach der University of North Carolina übernahm. Der 72-Jährige galt nämlich als heißer Kandidat für offene NFL-Positionen, doch noch vor Weihnachten entschied er sich für den College-Football.

Wie "ESPN" berichtet, zeigte sich Belichick Anfang Dezember "sehr überrascht", dass ihn noch kein NFL-Team wegen offener Posten kontaktiert hatte, darunter die New York Jets, die New Orleans Saints und die Chicago Bears.

Vor allem die Bears hielt er für attraktiv, sah aber keine Chance, den Job zu bekommen.

"CBS-Sports" enthüllte, dass Belichick selbst bei den Jets angerufen haben soll, um ihr Interesse auszuloten.

Die Jets, die nach der Entlassung von Robert Saleh in Woche 5 auf Trainersuche sind, erklärten jedoch, sie seien erst am Anfang ihres Auswahlprozesses. So lange wollte sich der Trainer-Guru aber offensichtlich nicht gedulden.