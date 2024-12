"Angewidert" - Bill Belichick plant wohl keine Rückkehr in die NFL

Bill Belichick startet am College in North Carolina neu durch. Eine Rückkehr in die NFL plant er aktuell offenbar nicht mehr.

Trainer-Ikone Bill Belichick plant nach seinem Wechsel an die Universität von North Carolina offenbar keine zeitnahe Rückkehr in die NFL. Laut eigener Aussage handelt es sich um ein längerfristiges Projekt. So sei er nicht gekommen, um zu gehen.

Kürzlich hatte der Star-Coach seine ambitionierten Pläne vorgestellt und dabei unter anderem erklärt, wie er von seiner umfangreichen Erfahrung profitieren könne.

An einem Comeback in der besten Football-Liga der Welt ist die Patriots-Legende einem "ESPN"-Bericht zufolge ohnehin nicht interessiert. So berichtete der Sender in Berufung auf eine Quelle, Belichick sei mittlerweile von den Abläufen in der Elite-Liga "angewidert".