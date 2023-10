Entsprechend lauter wurden die Stimmen der Kritiker betreffend der Leistungen des jungen Playmakers, den die Diskussion aber nicht beeinträchtigt. "Es ist mir in gewisser Weise egal", sagte Purdy im Interview in der "Rich Eisen Show".

Erst in Woche sechs gab es den ersten größeren Dämpfer für die bis dato makellosen "Niners". Gegen die Cleveland Browns setzte es die erste Niederlage der Spielzeit, Purdy kam mit lediglich 125 Passing Yards erstmals in der Saison 2023 nicht über die 200-Yard-Marke und warf seine erste Interception. Mit Star-Running Back Christian McCaffrey, Wide Receiver Deebo Samuel und Offensive Tackle Trent Williams fielen aber auch drei Eckpfeiler der Offense im Laufe der Partie aus.

Brock Purdy will nur "Team helfen zu gewinnen"

"Ich will einfach nur gewinnen. Ich will diesem Team helfen zu gewinnen. Die Leute können sagen, was sie wollen, das ist in Ordnung. Ich will diesem Team nur helfen zu gewinnen und unsere Ziele zu erreichen. Dann werden wir am Ende sehen, ob es stimmt oder nicht", betonte der letzte Pick aus dem Draft 2022.

Obwohl das Team bisher starke Leistungen abliefert und die Offense um Purdy abliefert, ruht sich der Hoffnungsträger nicht auf den Erfolgen aus: "Es gibt immer etwas, das ich besser machen könnte. Und wenn ich auf dem Feld stehe, versuche ich immer noch, mir selbst zu beweisen, dass ich mein volles Potenzial noch nicht ausgeschöpft habe."

Der Quarterback will konsequent an seinen Fehlern arbeiten und sich konstant verbessern: "Das ist der Balast, den ich immer auf meiner Schulter habe, und egal, was alle anderen sagen, ich weiß, dass es noch eine anderes Level gibt, das ich erreichen kann. Ich nehme einen Tag nach dem anderen, aber ich bin nie zufrieden damit, wo ich bin."