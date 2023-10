Anzeige

Die Kansas City Chiefs holen Mecole Hardman zurück. Eine Hilfe auf der schwach besetzten Wide-Receiver-Position ist das nicht. So reicht es nicht für den Super Bowl. Ein Kommentar.

Von Chris Lugert

Auch in der NFL gibt es hin und wieder äußerst seltsame Personalentscheidungen. Die Kansas City Chiefs etwa holten in dieser Woche Wide Receiver Mecole Hardman zurück und tauschten dafür mit den New York Jets Draftpicks für Tag drei beim Draft 2025. Und man stellt sich unweigerlich die Frage: Was sollte das?

Zur Erinnerung: Hardman war bereits in den vergangenen vier Jahren bei den Chiefs und gewann mit dem Team zweimal den Super Bowl, doch eine herausragende Rolle nahm er dabei nicht ein. In keiner Saison in Missouri erreichte er die Marke von 700 Yards, er war ein Rollenspieler, mehr nicht.

Wenig überraschend war es daher, dass Kansas City nach der vergangenen Saison auf eine Vertragsverlängerung mit dem Passempfänger verzichtete und er zum Free Agent wurde. Der Weg führte ihn zu den New York Jets, wo Hardman in der bisherigen Spielzeit genau einen Ball fing. Und ausgerechnet dieser Spieler soll das qualitative Defizit bei den Chiefs beheben?

Keine Frage: Die Chiefs hatten Handlungsbedarf auf der Position. Doch daran hat sich durch den Trade nichts geändert. Was der amtierende Champion für Quarterback Patrick Mahomes braucht, ist eine verlässliche Option für die Außenseite des Feldes. Für den gesamten Rest ist Travis Kelce da. Aber Kelce allein kann nicht alles machen.

Der Abgang von JuJu Smith-Schuster in der Offseason wurde nicht aufgefangen, die aktuellen Kandidaten im Kader sind zu inkonstant oder zu unerfahren. Kadarius Toney schwankt zu sehr, Marquez Valdes-Scantling ist nicht mehr als eine solide Nummer drei und Skyy Moore ist in den Special Teams gut aufgehoben.