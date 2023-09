Russell Wilson und Denver Broncos am Tiefpunkt: "Das war peinlich"

Quarterback Russell Wilson war mit 306 Passing-Yards, einem Touchdown-Pass und einer Interception fast noch ein Lichtblick im Spiel der Broncos. "Wir gehen niemals raus, um ein Spiel zu verlieren. Das war heute ein harter Tag", sagte er nach dem Debakel und übte sich bereits in Durchhalteparolen: "Wir haben noch 14 Spiele in dieser Saison. Darauf liegt der Fokus."

Überhaupt geht Payton mit seinen Spielern hart ins Gericht und personelle Konsequenzen sind nach dem Debakel ganz offensichtlich nicht ausgeschlossen. Nach dem Debakel in Miami kündigte er an: "Wir werden uns morgen das Tape anschauen. Das wird für einige Spieler hart werden, für uns Trainer aber auch."

Im Gegenteil: Das Verhältnis zwischen Payton und Wilson scheint früh zu bröckeln. Unter der Woche kritisierte der Trainer nicht zum ersten Mal seinen Spielmacher. "Es gab eine Reihe von Drives, bei denen wir mit dem Personal zu spät dran waren", sagte er. Payton nahm sich einerseits zwar selber in die Pflicht, sagte aber auch in Richtung seines Spielmachers: "Russ muss den Spielzug schärfer herausbringen, und dann müssen wir schauen, wie viel wir erreichen können."

Bei einer Bilanz von 0-3 sind die Playoffs realistisch kaum noch zu erreichen. Die einzige Franchise, die dieses Kunststück in den vergangenen 24 Jahren vollbrachte, waren die Houston Texans in der Saison 2018. Wilson richtet den Blick dennoch nach vorne: "Das Wichtigste, was wir jetzt tun können, ist, so viel wie möglich von dem Spielvideo zu lernen. Wir dürfen jetzt nicht zu viel darüber nachdenken, müssen aber davon lernen."

Es gab kaum eine Phrase, die Wilson bei der Pressekonferenz nicht von sich gab. Unter anderem erwähnte er auch noch, dass man "sich auf jedes Play konzentrieren" solle, dass die restliche Saison "ein Kampf" werden würde und jede Saison "ihre Höhen und Tiefen" habe.

Doch was macht überhaupt Hoffnung, dass es diese Höhen wirklich noch geben wird? Eigentlich nur, dass die Broncos mit den Chicago Bears (1. Oktober) und New York Jets (8. Oktober) nun auf zwei Mannschaften treffen, die ebenfalls ihre Probleme haben.

Und eben der Fakt, dass Denver eigentlich gar nicht mehr tiefer fallen kann.