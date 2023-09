Im Fall von Fields lobt er vor allem die Krisenkommunikation seines Quarterbacks, der die Medien noch einmal zusammenrief, um seine zuvor getätigten kritischen Aussagen in Richtung der Coaches in einem zweiten Anlauf näher zu erläutern.

"Ich sagte: 'Wir behalten alle dieselben Verantwortlichkeiten in der Defense und ich werde am Spieltag die Spielzüge ansagen. Irgendwelche Fragen?' Auf diese Weise war es besser, mit weniger Leuten im Raum. Es hat mich zwar mehr Zeit gekostet, aber ich wollte es auf diese Weise machen", sagte er.

Chicago Bears: Eberflus lobt Mut

"Ich denke, das hat eine Menge Mut gezeigt. Wenn du das Gefühl hast, dass du das Richtige tun musst, dann tu es auch. Das ist es, was einen guten Menschen ausmacht und was einen guten Anführer ausmacht. Steh' auf für das, was richtig ist“, sagte Eberflus.

Der Coach sieht die turbulente Woche der Bears sogar positiv und als Chance, dass das Team dadurch wachsen kann. Denn sportlich steht man nach zwei Niederlagen schon gehörig unter Druck.

"Der erste Grund, warum wir gut damit umgehen konnten, sind die Beziehungen, die wir in diesem Gebäude aufgebaut haben", sagte Eberflus. "Wir haben eine starke Bindung zueinander, und wenn man in Schwierigkeiten ist, ziehen wir an einem Strang. Genau das haben wir mit ehrlicher Kommunikation getan. Wir haben an einem Strang gezogen und uns aufeinander gestützt.“