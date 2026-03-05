In der NFL geht es weiter Schlag auf Schlag: Die Chicago Bears schicken offenbar Wide Receiver D.J. Moore zu den Buffalo Bills.

Der Trade soll sich auf der Zielgeraden befinden, wie NFL-Insider Adam Schefter am Donnerstag berichtete.

Im Gegenzug sollen die Bears einen Zweitrundenpick 2026 erhalten. Der 28-Jährige bringt einen Fünftrundenpick aus Chicago mit und kommt aus einer schwachen Saison. Unter Head Coach Ben Johnson brachte Moore es nur auf 50 Catches für 628 Receiving Yards, obwohl er in allen 17 Spielen auf dem Feld stand – nie in seiner Karriere hatte er schlechtere Werte.

Gleichzeitig hätte Moores Vertrag von 2024 in der kommenden Saison das Salary Cap der Bears mit 28,5 Millionen US-Dollar belastet. Da die Bears wohl mehr auf junge Receiver wie beispielsweise Rome Odunze setzen wollen, macht der Trade deshalb finanziell Sinn.

Derzeit bauen mehre NFL-Teams ihre Kader um - am Mittwoch hatten die New England Patriots Stefon Diggs entlassen, Anfang der Woche tradeten die Detroit Lions David Montgomery zu den Houston Texans.