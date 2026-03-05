qb auch in der mlb in erster runde gedraftet
NFL - Kyler Murray in die MLB? Baseball-Franchise macht Angebot an Quarterback
- Veröffentlicht: 05.03.2026
- 10:53 Uhr
- ran.de
Kyler Murray wird nach der bevorstehenden Trennung mit den Arizona Cardinals Free Agent. Noch ist unklar, wohin es den Quarterback ziehen wird. Könnte Murray der NFL sogar den Rücken kehren? Ein MLB-Klub öffnet dem ehemaligen Baseball-Spieler die Türen.
Im Februar 2019 ließ Kyler Murray die Oakland Athletics überraschend stehen. Obwohl er als Erstrundenpick des MLB Draft 2018 einen Vertrag unterschrieben hatte, entschied sich Murray gegen eine Karriere im Baseball. Stattdessen meldete er sich für den NFL Draft 2019 an, in dem ihn die Arizona Cardinals an erster Stelle auswählten und zu ihrem Franchise-Quarterback machten.
Sieben Jahre später könnte sich nun doch noch eine Tür für Murrays Baseball-Debüt öffnen. Die jüngsten Entwicklungen lassen diese Frage zumindest aufkommen.
Am Dienstag verabschiedete sich Murray in den sozialen Medien von den Fans in Arizona, nachdem bekannt wurde, dass die Arizona Cardinals den inzwischen 28-jährigen Quarterback nach sieben Spielzeiten entlassen werden, sobald am 11. März das neue NFL-Ligajahr beginnt.
Nachdem sich Murray damals für Football statt Baseball entschieden hatte, wurde er auf die sogenannte Restricted List der MLB gesetzt und musste den Großteil seines Signing-Bonus von 4,66 Millionen Dollar zurückzahlen. Gleichzeitig behielten die Oakland Athletics seine Baseballrechte für den Fall, dass er irgendwann doch zurückkehren möchte.
Kyler Murray in die MLB? A's "jederzeit dafür offen"
Die A’s hatten bis kurz vor seiner endgültigen Entscheidung für den NFL Draft immer wieder versucht, Murray vom Baseball zu überzeugen. Nun, da er Free Agent wird, stellt sich die Frage: Könnten die Gespräche wieder aufgenommen werden?
Für A’s-General-Manager David Forst war diese Tür nie vollständig geschlossen. "Kyler ist ein Elite-Quarterback in der NFL und ich bin mir sicher, dass er viele Möglichkeiten haben wird, seine Football-Karriere fortzusetzen", sagte Forst gegenüber "MLB.com". "Aber er und seine Berater wissen, dass wir jederzeit offen dafür sind, wenn er eines Tages über eine Rückkehr zum Baseball bei den A’s nachdenken möchte."
Realistisch betrachtet sind die Chancen jedoch gering, dass Murray tatsächlich noch zum Baseball wechselt. Es dürfte in der NFL weiterhin zahlreiche Teams geben, die Interesse an einem Quarterback seiner Klasse haben werden.