NFL - Kyler Murray in die MLB? Baseball-Franchise macht Angebot an Quarterback

Kyler Murray wird nach der bevorstehenden Trennung mit den Arizona Cardinals Free Agent. Noch ist unklar, wohin es den Quarterback ziehen wird. Könnte Murray der NFL sogar den Rücken kehren? Ein MLB-Klub öffnet dem ehemaligen Baseball-Spieler die Türen.

Im Februar 2019 ließ Kyler Murray die Oakland Athletics überraschend stehen. Obwohl er als Erstrundenpick des MLB Draft 2018 einen Vertrag unterschrieben hatte, entschied sich Murray gegen eine Karriere im Baseball. Stattdessen meldete er sich für den NFL Draft 2019 an, in dem ihn die Arizona Cardinals an erster Stelle auswählten und zu ihrem Franchise-Quarterback machten.

Sieben Jahre später könnte sich nun doch noch eine Tür für Murrays Baseball-Debüt öffnen. Die jüngsten Entwicklungen lassen diese Frage zumindest aufkommen.

Am Dienstag verabschiedete sich Murray in den sozialen Medien von den Fans in Arizona, nachdem bekannt wurde, dass die Arizona Cardinals den inzwischen 28-jährigen Quarterback nach sieben Spielzeiten entlassen werden, sobald am 11. März das neue NFL-Ligajahr beginnt.

Nachdem sich Murray damals für Football statt Baseball entschieden hatte, wurde er auf die sogenannte Restricted List der MLB gesetzt und musste den Großteil seines Signing-Bonus von 4,66 Millionen Dollar zurückzahlen. Gleichzeitig behielten die Oakland Athletics seine Baseballrechte für den Fall, dass er irgendwann doch zurückkehren möchte.