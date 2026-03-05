- Anzeige -
NFL

NFL - Cleveland Browns: Myles Garrett wurde zum 9. Mal seit 2017 geblitzt

  • Veröffentlicht: 05.03.2026
  • 12:15 Uhr

Myles Garrett hat erneut für Schlagzeilen neben dem Platz gesorgt. Der NFL-Superstar ist mal wieder viel zu schnell unterwegs gewesen.

Myles Garrett und die Geschwindigkeitsbegrenzung passen anscheinend genauso gut zusammen wie die Cleveland Browns und sportlicher Erfolg.

Gerichtsunterlagen zufolge wurde der aktuelle "Defensive Player of the Year" der NFL im Februar auf einer Autobahn in Ohio mit ca. 151 km/h (94 Meilen pro Stunde) geblitzt - erlaubt waren allerdings nur 113 km/h (70 Meilen pro Stunde).

Demnach wurde Garrett am 21. Februar um 01:35 Uhr angehalten. Ein Gerichtstermin wurde für den 10. März angesetzt. Erscheinen muss er dort jedoch nicht, wenn er das Bußgeld bezahlt.

Für den 30-Jährigen war es bereits der neunte Strafzettel seit 2017. So wurde er beispielsweise im vergangenen August mit 100 Meilen pro Stunde (ca. 161 km/h) in einer 60er-Zone (ca. 97 km/h) erwischt.

Myles Garrett wartet noch auf Teamerfolg in der NFL

2022 war der Superstar aufgrund erhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich mit dem Auto überschlagen. Dabei verstauchte er sich die linke Schulter und erlitt eine Zerrung des rechten Bizeps.

Auf dem Platz lief es für den Defensive End hingegen zuletzt gut! In der abgelaufenen Saison stellte er mit 23 Sacks einen neuen NFL-Rekord auf. Zudem war er zum fünften Mal Teil des All-Pro First Teams.

Größeren Teamerfolg erfuhr Garrett hingegen nicht. Die Cleveland Browns gewannen lediglich fünf der 18 Saisonspiele und gehörten (mal wieder) zu den schlechtesten Teams der Liga. In seiner Karriere erreichte der ehemalige First Pick erst zweimal die Playoffs.

