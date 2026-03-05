NFL - Cleveland Browns: Myles Garrett wurde zum 9. Mal seit 2017 geblitzt

Myles Garrett hat erneut für Schlagzeilen neben dem Platz gesorgt. Der NFL-Superstar ist mal wieder viel zu schnell unterwegs gewesen.

Myles Garrett und die Geschwindigkeitsbegrenzung passen anscheinend genauso gut zusammen wie die Cleveland Browns und sportlicher Erfolg.

Gerichtsunterlagen zufolge wurde der aktuelle "Defensive Player of the Year" der NFL im Februar auf einer Autobahn in Ohio mit ca. 151 km/h (94 Meilen pro Stunde) geblitzt - erlaubt waren allerdings nur 113 km/h (70 Meilen pro Stunde).

Demnach wurde Garrett am 21. Februar um 01:35 Uhr angehalten. Ein Gerichtstermin wurde für den 10. März angesetzt. Erscheinen muss er dort jedoch nicht, wenn er das Bußgeld bezahlt.

Für den 30-Jährigen war es bereits der neunte Strafzettel seit 2017. So wurde er beispielsweise im vergangenen August mit 100 Meilen pro Stunde (ca. 161 km/h) in einer 60er-Zone (ca. 97 km/h) erwischt.